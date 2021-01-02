"Сю-сю-сю - это не о победе": Москаль озвучил способ, как Украине вернуть оккупированный Донбасс

Для того, чтобы Украине вернуть часть оккупированного Россией Донбасса, нужно наращивать вооруженные силы.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" озвучил украинский политик Геннадий Москаль.

"Надо наращивать вооруженные силы. Не так, как сегодня. Не проглатывать, когда в нас стреляют - давать ответ в два-три раза сильнее. Потихоньку отбивать хотя бы то, что у нас захватили вопреки Минским соглашениям. Мы видим немало примеров - кто нарастил мощь и был более наглее - тот и выигрывает. А сю-сю-сю, муси-пуси - это не о победе", - уверен он.

По словам Москаля, Минские соглашения, которыми Украина руководствуется в вопросах урегулирования военного конфликта на Донбассе, это, ни что иное, как тупик.

"Похоже, только Зеленский, Ермак и Кравчук этого не видят. Выборы в ОРДЛО? Где там реестр избирателей? Как будут создавать окружные, участковые избирательные комиссии? Как обеспечить участие всех политических партий, зарегистрированных в Украине? Где гарантии, что их туда пустят? А если пустят, не станут ли они заложниками? Кто будет контролировать процесс? ОБСЕ? Но это "нулевая организация", - задается вопросами Москаль.

Кроме того, Москаля удивляет тот факт, что "почему мы молчим, что то же Дебальцево, по минским соглашениям, должно быть на подконтрольной территории".

"И еще много чего... Оккупанты это захватили, мы "прожевали"... Все на кого-то надеемся. То на Суркова, то на Волкера, то на Козака, то на Ермака, то еще на какого-то "дядю". Мы не показываем силу. Слюнтяи никогда войн не выигрывали!" – уверен политик.

Подробнее про важнейшие события 2020 года, действия и перспективах Украины, читайте в материале "Телеграфа": "Слюнтяи" никогда войн не выигрывали! Эту власть надо менять, - Геннадий Москаль.