В Украине объяснили, чем может обернуться "закручивание гаек" окружением Зеленского

Политик Геннадий Москаль, который ранее дал неутешительный прогноз для Украины на 2021 год, уверен, что противостояние ФОПов с властью, которые с регулярной периодичностью устраивают протесты в центре Киева, может привести к чему-то более жестокому.

Такое мнение он высказал в интервью "Телеграфу".

"Люди стремительно беднеют, а им хотят еще больше закрутить гайки. В конце декабря я пришел на Подоле на Житний рынок. Почти нет покупателей! И это в такое время - предновогоднее! Покупная способность людей значительно упала. Я как адвокат - тоже самозанятый. И я не прошу ничего - дайте мне заработать для себя. Чем больше я заработаю, тем более заплачу налогов. А у некоторых есть еще и наемные работники. Зачем вы дразните?! Зачем режете курицу, несущую золотые яйца?" – говорит он.

По его мнению, проблема исключительно в том, что к власти пришли "не те люди".

"К власти пришли люди, которые ничего не понимают в госуправлении, в налоговых процессах в экономике, политике... Почти во всем, что нужно для такого рода работы", - уверен политик.

В тоже время, по словам Москаля, "во многом виноваты те, кто их выбирал".

"Яркий пример - после страшных пожаров, которые произошли в этом году в Луганской области, которой я когда-то руководил, мне звонят пострадавшие. Рассказывают, что им почти никто не помогает. Они выбрали депутатами тех, кого почти не знали. Повелись на бренд "Слуги народа". И вот - имеем... Люди остались голые, босые, с сожженными домами. Большая часть компенсации, которую им как бы выделили, к ним не дошла. А достучаться до своих "избранников" они не могут... – поделился деталями он.

Ранее сообщалось, что Геннадий Москаль ранее озвучил способ, как Украине вернуть оккупированный Донбасс и раскритиковал действия власти по борьбе с коронавирусом.

Подробнее про важнейшие события 2020 года, действия и перспективах Украины, читайте в материале "Телеграфа": "Слюнтяи" никогда войн не выигрывали! Эту власть надо менять, - Геннадий Москаль.