Народ стонет, мы катимся в пропасть: появился неутешительный прогноз для Украины на 2021 год

Политик Геннадий Москаль, который разгромил действия власти по борьбе с коронавирусом, заявил, что Украина катится "в финансовую, политическую, социальную пропасть", а Россия не исключает возможность возобновить проект "Новороссия", осуществление которого вполне реально в условиях сложившегося экономического кризиса.

Такое мнение он высказал в интервью "Телеграфу".

"Мы катимся в финансовую, политическую, социальную пропасть. Народ стонет от ряда кризисов, от крайне низкого уровня жизни. А власть повышает цены, тарифы, пытается поднять еще и налоги. Социальное закипание уже срывает крышку. Регионы все чаще противопоставляют себя центру, а это - путь к федерализации", - уверен он.

По его словам, когда Россия увидит, что Украина окончательно неуправляемая, "у нас могут оттяпать новые территории".

"Как бы там некоторые себя не успокаивали, РФ не забыла о проекте "Новороссия". Который, напомню, кроме Донецкой и Луганской областей включал в себя также Запорожскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области", - прогнозирует Москаль.

Ранее сообщалось, что Геннадий Москаль ранее озвучил способ, как Украине вернуть оккупированный Донбасс.

Подробнее про важнейшие события 2020 года, действия и перспективах Украины, читайте в материале "Телеграфа": "Слюнтяи" никогда войн не выигрывали! Эту власть надо менять, - Геннадий Москаль.