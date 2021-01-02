Статистика скачет под какие-то даты: Москаль разгромил действия власти по борьбе с коронавирусом

Украинский политик Геннадий Москаль, который ранее озвучил способ, как Украине вернуть оккупированный Донбасс, оценил действия власти по борьбе с пандемией коронавируса как "бессмысленные и неадекватные" и считает, что "слуги народа" манипулируют статистикой по COVID-19, подгоняя ее "под свои решения".

Об этом он заявил в интервью "Телеграфу".

"Видели, как скачет у нас статистика по ковиду? Потому что власть манипулирует, подстраивая ее под какие-то даты, под свои решения... Согласно законодательству, предотвращать распространение инфекционных болезней у нас должна Санитарно-эпидемиологическая служба (СЭС). Которую у нас фактически уничтожили. Почему ее еще не восстановили? Чтобы в каждом районе была своя лаборатория, чтобы предоставили необходимые реактивы, чтобы было больше тестов..." – описывает сложившуюся ситуацию он.

По его словам, вместо этого действующей власти «нравится в ручном режиме управлять деньгами, статистикой, и всем».

"При том, что управлять она не умеет..." - добавляет политик.

Кроме того, Москаль считает преступлением введение локдауна весной, карантина выходного дня осенью, намерения ввести жесткий карантин в январе.

"Экономической фактор - это вообще преступление.Сколько украинцев потеряли деньги, бизнес! Районные больницы, особенно в маленьких общинах, в запущенном состоянии, финансирования нет. Почти все развалено и распилено под лозунгами борьбы с корона-кризисом. Рано или поздно это все будет предметом расследования. Власть не вечна", - резюмировал он.