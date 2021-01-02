Скачать
Суббота, 02.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Статистика скачет под какие-то даты: Москаль разгромил действия власти по борьбе с коронавирусом
Статистика скачет под какие-то даты: Москаль разгромил действия власти по борьбе с коронавирусом
Ушла из жизни волонтер и оперная певица Александра Тарасова
Ушла из жизни волонтер и оперная певица Александра Тарасова
"Сю-сю-сю - это не о победе": Москаль озвучил способ, как Украине вернуть оккупированный Донбасс
"Сю-сю-сю - это не о победе": Москаль озвучил способ, как Украине вернуть оккупированный Донбасс
Украинец вошел в список лучших футболистов мира
Украинец вошел в список лучших футболистов мира

Статистика скачет под какие-то даты: Москаль разгромил действия власти по борьбе с коронавирусом

Статистика скачет под какие-то даты: Москаль разгромил действия власти по борьбе с коронавирусом
14:37 Сегодня Телеграф фото: Украинская правда

Украинский политик Геннадий Москаль, который ранее озвучил способ, как Украине вернуть оккупированный Донбасс, оценил действия власти по борьбе с пандемией коронавируса как "бессмысленные и неадекватные" и считает, что "слуги народа" манипулируют статистикой по COVID-19, подгоняя ее "под свои решения".

Об этом он заявил в интервью "Телеграфу".

"Видели, как скачет у нас статистика по ковиду? Потому что власть манипулирует, подстраивая ее под какие-то даты, под свои решения... Согласно законодательству, предотвращать распространение инфекционных болезней у нас должна Санитарно-эпидемиологическая служба (СЭС). Которую у нас фактически уничтожили. Почему ее еще не восстановили? Чтобы в каждом районе была своя лаборатория, чтобы предоставили необходимые реактивы, чтобы было больше тестов..." – описывает сложившуюся ситуацию он.

По его словам, вместо этого действующей власти «нравится в ручном режиме управлять деньгами, статистикой, и всем».

"При том, что управлять она не умеет..." - добавляет политик.

Кроме того, Москаль считает преступлением введение локдауна весной, карантина выходного дня осенью, намерения ввести жесткий карантин в январе.

"Экономической фактор - это вообще преступление.Сколько украинцев потеряли деньги, бизнес! Районные больницы, особенно в маленьких общинах, в запущенном состоянии, финансирования нет. Почти все развалено и распилено под лозунгами борьбы с корона-кризисом. Рано или поздно это все будет предметом расследования. Власть не вечна", - резюмировал он.

Подробнее про важнейшие события 2020 года, действия и перспективах Украины, читайте в материале "Телеграфа": "Слюнтяи" никогда войн не выигрывали! Эту власть надо менять, - Геннадий Москаль.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Геннадий Москаль, Коронавирус, Пандемия коронавируса.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Топ-чиновник Офиса генпрокурора умер на базе отдыха в новогоднюю ночь: СМИ раскрыли детали
02 В Донецке уничтожают еще одну из достопримечательностей (фото)
03 "Слюнтяи" никогда войн не выигрывали! Эту власть надо менять, - Геннадий Москаль
04 В Украине назвали главные шаги, которые помогут победить Россию на Донбассе
05 Футболисты устроили побоище из-за "оглушенного" петардой игрока (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Путинский &quot;миротворец&quot; в Карабахе открыто поддержал Армению: видео попало в сеть
Путинский "миротворец" в Карабахе открыто поддержал Армению: видео попало в сеть
У могилы агента НКВД Кузнецова во Львове обнаружили подкоп: ранее его прах запретили вывозить в Россию (фото)
У могилы агента НКВД Кузнецова во Львове обнаружили подкоп: ранее его прах запретили вывозить в Россию (фото)
&quot;Слюнтяи&quot; никогда войн не выигрывали! Эту власть надо менять, - Геннадий Москаль
"Слюнтяи" никогда войн не выигрывали! Эту власть надо менять, - Геннадий Москаль
Умер звезда фильма &quot;Человек-амфибия&quot;: в каких еще фильмах играл Владимир Коренев
Умер звезда фильма "Человек-амфибия": в каких еще фильмах играл Владимир Коренев
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь