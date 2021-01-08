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Украина готовит план реинтеграции Донбасса: опыт каких стран может быть полезен

Украина готовит план реинтеграции Донбасса: опыт каких стран может быть полезен
09:02 Сегодня Телеграф

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий завершило разработку проекта закона «О государственной политике переходного периода».

Почему этот документ необходим – и опыт каких стран следует учесть, чтобы он реально сработал? Своим мнением с «Телеграфом» поделился профессор, доктор юридических наук экс-постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

«То, что Минреинтеграции вообще готовит проекты масштабных законов по профилю своей деятельности, конечно же неплохо. Впрочем, насколько можно понять, данный документ еще не прошел согласования в правительстве. А лишь после этого возможно его внесение в парламент, - поясняет Борис Бабин. - Как показывает отечественная практика это может стать долгим процессом, а конечный нормативный результат – отличающимся от первичного до неузнаваемости».

По словам юриста, крайне сложно «со слов» оценить проект, который официально еще не обнародован. Но можно утверждать, что инициативы такого рода неплохо было бы сначала «пропускать» через СНБО, а уже потом идти с ними в органы власти и к прикормленной, не меняющейся десятилетиями, «экспертной правозащитной среде».

«Очень интересно, каким будет финальный вариант закона. Ведь, по слухам, в рамках этого проекта хотят пролоббировать контроль отдельных органов исполнительной власти над регистрацией в оккупации рождений и смертей, над перемещением через линию разграничения товаров и за соблюдением введенных экономических санкций. Масштабность возникающих коррупционных рисков по данным направлениям оставлю на оценку читателя», - говорит Борис Бабин.

Что же касается зарубежного опыта, то эксперт напоминает, что Азербайджан, который в 2020 году сумел отвоевать часть своих территорий у Армении, вообще не принимал специальных законов переходного периода, справедливо считая, что для реинтеграции территорий сначала нужно возобновить над ними контроль.

«Единственная страна, чей нормативный опыт реинтеграции был бы хоть как-то практически полезен Украине – это Германия, проведшая нормализацию жизни на декооупированных территориях в 1990-1995 годах. Но у нас предпочитают исследовать законодательство стран, деоккупация в которых сегодня – это, как минимум, далекая перспектива», - резюмирует эксперт.

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Украина, Донбасс, Борис Бабин.

Автор:

Телеграф
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