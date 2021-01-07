Форс-мажоры, война и протесты - Алексей Гарань о главных рисках для Украины в 2021 году

Каким будет 2021 год для Украины? Как минимизировать прогнозируемые риски? Об этом «Телеграфу» рассказал профессор политологии Киево-Могилянки, научный директор Фонда «Демократические инициативы» Алексей Гарань.

«Говоря о прогнозах и опасностях, которые нас ждут в 2021 году, я бы хотел опереться на результаты исследования «Политический квартал», которое традиционного проводит Фонд «Демократические инициативы». К декабрьскому исследованию мы привлеки 57 экспертов. Просили их оценить вероятность тех или иных событий в 2021 году. Среди трех наиболее вероятных событий было два, связанных с коронавирусной пандемией, - отмечает Алексей Гарань. – Так, 64% экспертов говорят о вероятности массовых акций протеста в связи с локдауном. А более 50% прогнозируют возможность медицинского коллапса из-за пандемии».

Профессор обращает внимание, что эти угрозы связаны с тем, что частично от нас не зависит. Пандемия – это ведь форс-мажор. Но возникает вопрос об эффективности действий власти.

И тут, считает Алексей Гарань, можно опереться на общенациональный опрос касательно итогов прошлого года и перспектив 2021-го. Его провели Деминициативы и КМИС.

«Подавляющее большинство украинцев не верят, что в 2021 году будут решены социально-экономические проблемы, вопрос достижения мира на Донбассе. В среднем лишь 10% респондентов верят, что будет продемонстрирована эффективная борьба с коррупцией... Большинство граждан считает, что страна движется в неправильном направлении. Ничего удивительного - украинцы традиционно критически относятся к действиям власти, - отмечает Алексей Гарань. - Такое было при всех президентах, не только при Зеленском. Но сейчас даже электорат Зеленского крайне скептически говорит о действиях, которые предпринимает центральная власть. К примеру, лишь 21% электората Зеленского верят, что будет решаться проблема с коррупцией. А не верят в это 73% его электората. Магическая цифра, мы ведь помним, что именно такой процент проголосовал за Зеленского во втором туре президентских выборов… Все эти данные – достаточно тревожны. Есть объективные проблемы, с которыми сталкивается в последнее время любое украинское правительство – война с Россией, экономические трудности, международные события, которые происходят вне нашего контроля. С прошлого года еще и пандемия. Но вопрос профессиональной реакции встает всё более остро и зримо».

В тройке наиболее вероятных событий, кроме тех, что связаны с пандемией, эксперты выделили возобновление сотрудничества Украины с МВФ.

Алексей Гарань комментирует так: «Это позволит стабилизировать наши отношения с западными партнерами и экономическую ситуацию в стране. Не потому, что лично Зеленский верит в сотрудничество с МВФ. Просто само развитие событий подталкивает его команду к возобновлению этого сотрудничества. А это означает одновременно, что придется идти на те действия, которых требует МВФ. В том числе – демонстрировать реальные шаги к верховенству права и обузданию коррупции. Но я не исключаю и того, что власть попытается отделаться показушными шагами».

Колоссальной угрозой профессор считает переговоры с Россией по Донбассу, которые могут пойти по кремлевскому сценарию.

«В прошлом году Украина не перешла «красные линии» во время переговоров по урегулированию этого конфликта. Но мы были за шаг от того, чтобы их перейти, если бы согласились на прямые переговоры с боевикам, что легитимизировало бы их. Опасность этого остается, - уверен Алексей Гарань. - И во многом она связана с деятельностью главы Офиса президента Андрея Ермака, прошлогодние инициативы которого далеко не всегда были в русле государственных интересов Украины».

Чтобы снизить риски, которых перед нашей страной стоит немало, Алексей Гарань советует власти и оппозиции настроиться на конструктивное сотрудничество во имя блага всей Украины.

«Оппозиция, при всей критике в адрес Зеленского (нередко справедливой критике), должна помнить, что любой дестабилизации в Украине будет рада Россия. Именно в ее интересах – слабый президент Украины, слабая украинская власть. Поэтому, критикуя власть, нужно предлагать прагматические выходы из той или иной ситуации, - поясняет эксперт. – Те же события вокруг Конституционного суда показали, что это возможно. Была попытка неконституционных действий со стороны Зеленского. Но его законопроект Рада не рассматривала. Зато для разблокирования ситуации с е-декларациями был принят так называемый «законопроект Разумкова». Который на самом деле инициировали 130 депутатов, включая как представителей «Слуги народа», так и оппозиционеров из национал-демократического лагеря. Это – позитивный пример объединения сил, чтобы совместно найти выход из сложной ситуации».

Власти же профессор советует прислушиваться к тому, что говорит оппозиция. И пытаться найти взаимопонимание на всех уровнях – на местном, в центре…

«Не уверен, что Зеленский на это пойдет, - отмечает эксперт. – Судя по его действиям, для него, к сожалению, главный враг - не Путин, а пятый президент Украины. А потому призываю главу нашего государства не демонизировать своих политических оппонентов, а искать с ними точки соприкосновения. Как показал прошлый год (принятие того же "антиколомойского" закона), договариваться можно и нужно. В новом году хотел бы пожелать всем нам быть спокойными, прагматичными, не впадать в панику – ведь именного этого хочет наш главный - внешний – враг».

Автор: Андрей Питонов