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"Неожиданно у меня пропала чувствительность в ногах"– киевлянин дважды перенес COVID за 2 месяца

"Неожиданно у меня пропала чувствительность в ногах"– киевлянин дважды перенес COVID за 2 месяца
09:02 Сегодня Телеграф

Первые сообщения о повторных случаях заболевания коронавирусом появились еще в конце августа прошлого года. Это были единичные случаи, и как тогда все полагали – уникальные. Но чем больше становилось в мире первичных заболеваний, росло и количество рецидивов. В середине декабря в Украине обнародовали информацию о том, что 2161 человеку COVID-19 подтвердили повторно. При этом, период между заболеваниями далеко не всегда составлял больше предполагавшихся ранее 150 дней. Некоторые пациенты поступают в стационар с похожей клинической картиной с разницей в 2-3 месяца. К тому же, повторные заболевания даже могут оказываться тяжелее первых. "Миф" о выработанных после болезни антителах, которые будут нас защищать примерно 5 месяцев, развеялся, добавив медикам новый повод исследовать вирус.

"Телеграф" расскажет об одном из таких случаев.

35-летний Николай из Киева – высокий, сильный спортивный мужчина. На здоровье жаловаться не привык. Но после двух атак коронавируса о своем нынешнем состоянии отзывается так: "Все хорошо и я отошел, но впереди долгий процесс восстановления, потому что болезнь существенно подкосила меня – кашель и усталость еще до сих пор ощущаются, мозг не готов ни на что большее, чем задачи для третьего класса. Я допустил большую ошибку, считая, что мой организм сам справится, надо просто пить и забрасываться витаминами. И таким образом потерял пару важных для лечения дней".

Что нужно знать о повторном заражении коронавирусом и как этого избежать

-Первый раз я заболел в конце августа-начале сентября, - вспоминает Николай. - Утратил нюх и вкус, больше нюх, но где-то на четверо суток. После того уже все ощущения вернулись. Температура была умеренная – 37,2-37,4 на протяжении 6 дней. Лечился я так, как писали в интернете, как лечились все мои знакомые, уже переболевшие к тому времени: температуру я не сбивал, пил разжижающее, кучу всяких витаминов, ну и огромную массу воды.

 -А в какой момент вы поняли, что у вас коронавирус?

-Первым делом насторожила температура. Дело в том, что у меня повышенной температуры не было лет с 12-ти. В прошлом тысячелетии у меня была температура, - подчеркивает важность обстоятельства собеседник. - Вот это меня и удивило, прямо как снег на голову. И вот температура день, второй... на третий, когда я не ощутил запаха яблока, которое ел, то побежал к холодильнику и начал все обнюхивать и – ничего не почувствовал. В тот же вечер сходил сдал тест на коронавирус, на следующий день получил позитивный результат. Ну так все прошло спокойно. Температура в совокупности держалась 6 суток, вкуса я не терял, но вот только все, что ел, было с каким-то металлическим привкусом. Мне даже сложно точно обрисовать это ощущение. Вроде ты и чувствуешь вкус знакомый, но он совсем непривычный. А нюх восстановился примерно на 5-й день.

Мужчина поясняет, что перенес болезнь относительно легко, потому к доктору не обращался. Следовательно, за сданный по собственной инициативе ПЦР-тест также платил сам.

- Получается, что вы переболели и успокоились, надеясь, что заработали антитела?

-Да. Заболел, ушел на самоизоляцию, мне под двери носили все, что было необходимо – брат старался. Я после этого никуда не выходил еще дней 10, ну и все. Тест на антитела не сдавал.

-И вдруг...

- И вдруг 20-го ноября у меня начался кашель, на следующий день опять температура появилась и к вечеру выросла до 38 с гаком. И дальше каждый день была 39-39+ - не сбивающаяся! Причем, если в первый раз у меня кашель был сносный – кхе-кхе, то в этот раз очень сильный. А на третий день у меня неожиданно пропала чувствительность в ногах – в обеих ниже колена! Вкус и нюх на этот раз были, но сумасшедшая температура и другие “прелести” болезни ощутил на полную. Решил – исключительно для себя - сдать ПЦР-тест. На всякий случай – потому что это были уже 3-и или 4-е сутки. Тест оказался позитивный. Температуру пытался сбить, но она не сбивалась. Связался с семейным врачом, из-за моего состояния и, в частности, ситуации с ногами, она выписала направление на немедленную госпитализацию. Но я все равно не воспользовался этим, решил "сам немножко полечусь, может пройдет – это ж, все-таки, 4-5-й день, как обычно, пик заболеваемости, дальше должно быть легче".

Однако не выдержал я такой температуры и ночью вызвал "скорую". По "скорой" меня госпитализировали в 7-ю киевскую больницу. В четверг, это уже 26-го ноября, что-то укололи под вечер разжижающее или жаропонижающее и впервые сбили температуру. На тот момент вкус еще был. В пятницу взяли пробы, кажется, на антибиотики. Потом наступили выходные и в больнице исчезли все врачи, да и медсестры тоже – никого из персонала! Это было ужасно: докричаться до кого-либо было почти невозможно.

И вот, врачей нет, никого нет – лежишь себе такой, неприкаянный. Там пробежала медсестра в 6 часов утра, укол тебе в пузо вколола, в ср**у вколола, температуру сбила, под вечер снова забежала – то вколола, то вколола – и все. Стрёмно, на самом деле остаться без внимания медиков.

В понедельник пришли мои анализы, температура без уколов продолжала расти и тогда мне уже назначили антибиотики. И вновь – с утра один укол в пузо, один в ср**у и капельница, то же самое на вечер, вот и все лечение. Прибегает медсестричка, в руках 4 иголки – тебе "гахнула" коктейль из лекарств. Прибежала – гахнула-гахнула-гахнула – так продолжалось несколько дней, и в конце-концов, температура спала. Сам себе нашел диагностический центр и на выходных съездил на компьютерную томографию (дело в том, что по комплекции я крупный и не в каждую "трубу" влезаю). КТ показала 30% поражения легких, что считается не критичным. Наименьшая сатурация, какая у меня была, это 93. И то буквально один день. В остальное время сатурация была 96%.

Николай к больницам не привык и больше туда не хочет

-Скажите, Николай, денег много потратили на лечение?

- Со своего кармана – исключительно на витамины во время лечения. И за 2,5 тысячи еще сделал томографию. Все остальное было за счет больницы (государства). Врачи сразу успокоили, что “на первую неделю вы полностью лекарствами обеспечены”. Я даже больше недели там был, и никаких вопросов по этому поводу не возникало. На восстановление, конечно, денежки понадобились, потому что антибиотики мне очень сильно повлияли на желудок и пищеварительную систему. 

-Что же с ногами, есть какие-то последствия?

-Как понизилась температура - отпустило ноги.У левой чувствительность возвратилась, а на правой я по сегодняшний день пальцы не чувствую. И еще остается небольшой кашель.

Николай сообщает, что его случай совсем не уникален и среди его знакомых нашлись люди, перенесшие коронавирус дважды.

-Да, в ответ на мой пост в Фейсбуке оказалось, что и тот, и другой, и третий, и пятый переболели по два раза. И была подруга, у которой второй раз тоже был намного тяжелее, чем первый.

Какие же рекомендации медиков по данному поводу? Врачи считают, что переболевший человек должен продолжать носить маску, обрабатывать руки и избегать большого скопления людей. К тому же, он еще может быть опасен для окружающих и это все должны понимать.

И на данный момент существует предположение, что антитела исчезают быстрее у пациентов, которые перенесли инфекцию слабовыражено или без симптомов.

Санитары на твоих глазах выносят трупы: рассказ пенсионера, победившего ковид с 90% поражением легких

Автор: Ирина Левченко

Фото предоставлено героем материала

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Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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