Санитары на твоих глазах выносят трупы: рассказ пенсионера, победившего ковид с 90% поражением легких

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Четверг, 26.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
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07:37 Сегодня Телеграф

Пожалуй, COVID-19 можно сравнить с оборотнем, который изначально может выдавать себя за менее страшное заболевание, и если человек не почувствует опасности, не начнет с ним борьбу сразу же или, испугавшись, просто опустит руки, то запросто может погибнуть. 

67-летний житель Мелитополя только-только вернулся домой из больницы, проведя там полтора месяца, и согласился поделиться с «Телеграфом» своей историей заболевания, в надежде, что для кого-то она станет полезной. Правда, попросил об анонимности, потому назовем его, допустим, Виктором.

Некоторые срывают маски, кричат – и погибают

- Очень часто, перечисляя начальные или основные симптомы коронавируса, медики едва ли не в первую очередь упоминают кашель, - рассказывает Виктор.

- Так, вот, заявляю: кашель – не показатель! Ни у меня, ни у тех людей, что лежали со мной в палате, кашля не было вообще! И сейчас вот разговаривал с одной местной руководительницей, у нее от «короны» недавно умер заместитель - он тоже совсем не кашлял.

А как было дело у меня: в начале октября заболело горло, поднялась температура до 39 градусов. Я созвонился с семейным врачом, с которой знаком лет 35, рассказал ей это. Ну, ангина, думаю, ведь ни кашля, не иных признаков коронавируса у меня не было. Врач предложила записаться на компьютерную томографию. КТ назначили через 4 дня.

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В тот день я с трудом поднялся, приехали с женой в городскую больницу, а я идти не могу, меня шатает! Оплатил диагностику, сел на установку и... потерял сознание.

Когда очнулся, узнал, что у меня поражено 90% легких, и меня направляют в реанимацию. До «ковидной» больницы жена меня довезла на такси: как только она меня смогла дотащить - не знаю, я крупный был до болезни, а она маленькая. Правда, в итоге я килограммов 15 потерял, не меньше.

Я мысленно со всеми даже попрощаться успел. Через время мозг понял, что я дышу. Выжил чудом. 3 недели реанимации. 3 недели в палате - постоянно под кислородом. Ты не снимаешь маску не сутками, а неделями! С короткими перерывами – на время, пока меняют баллон.

врач

Пока я лежал в реанимации – человек 12 отсюда вынесли. Конечно, под угрозой оказались больные сахарным диабетом, и люди пенсионного возраста. Еще привезли парня лет 27-ти примерно, а он буквально через час умер, не смогли спасти. Женщины были лет 45-50-ти. Но я заметил, что многие теряются, начинают паниковать и это усугубляет их положение. Когда чувствуют, что нечем дышать, срывают маску, кричат – и погибают. Я сам лично такой случай видел. А потом уже другого коллегу по палате даже отчитал: «Ты чего, как баба, разревелся? Держи себя в руках! Оттого, что ты орешь, лучше не станет, меньше разговаривать надо, а значит, меньше терять сил».

Когда подтверждается «корона» - лечат за счет государства

Мужчина отмечает, что ему очень понравились врачи – молодые, грамотные и решительные ребята. Он радовался, что попал к профессионалам. Также Виктор пытался понять, где он мог подхватить вирус. Кроме дома и своего офиса, где нет посторонних людей, почти нигде не бывал, общественным транспортом не пользовался, супермаркеты обходил стороной, предпочитая делать покупки в маленьких магазинах или на рынке, под открытым небом. Не помнит такого, чтобы кто-то где-то вблизи него кашлял или чихал.

- Я вот думаю, что мог заразиться через деньги, хотя руки после улицы, посещения торговых точек, всегда мыл тщательно и до пандемии, - уверяет мужчина. – Потому не представляю, где я заразился. А лечиться от коронавируса и долго, и очень дорого, у меня ушло больше 20 тысяч гривен. Пришлось еще кислородный преобразователь купить, потому что я до сих пор «привязан» к кислороду. Кстати, когда при поступлении в больницу подтверждается «корона», а это порой случается на 5-й день, тогда уже идет государственное финансирование лечения, но спасать-то надо срочно в первые дни и эти лекарства покупают за деньги пациента. Иногда в больнице нет необходимого препарата, и его тоже достают на стороне. Мне вот ингалятор приобретали за 1400 гривен. Врач порекомендовал – и с ним реально легче дышать!

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По словам Виктора, его супруга также перенесла воспаление легких, но немногим позже его и в более легкой форме: «прокололась две недели – и обошлось». Больше никто из близких не заболел. Поясняет, что ангины у него бывали, но в далеком детстве. А вот горло, случается, иногда болит. Особенно зимой, если холодный компот или другой напиток выпьет. «В этот раз я чего сразу решил, что ангина, - потому что накануне холодный кефир выпил».

При поражении 90% легких мужчина находился буквально на грани жизни и смерти.

- Да, врачи мне так сказали: «Вы сами себя вытащили, потому что шансы выжить, конечно, были, но очень маленькие». А я держал себя в руках и мобилизовался в борьбе с ковидом. Если бы растерялся, меня бы уже однозначно не было в живых. Я и сейчас себя настраиваю числа до 10-го декабря хотя бы по комнате начать ходить свободно. Пока же я могу не более 10-ти шагов сделать. И хочу обратиться ко всем: «Не надо выпендриваться! Носите маски и обрабатывайте руки антисептиком. Это дешевле, чем лечиться от «короны».

Еще недавно не редкостью были люди, которые говорили, что коронавирус – это «чепуха». Виктор признается, что и он еще недавно считал так же.

- Так думаешь, пока не задыхаешься сам, пока не видишь, как задыхаются люди, пока не видишь, как в темно-мышиного цвета комбинезонах приходят санитары и в черных пакетах выносят трупы. А после этого поверишь в серьезность заболевания.

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Автор: Ирина Левченко

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Все по теме:

Мелитополь, Больницы, Коронавирус, Covid-19.

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Телеграф
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