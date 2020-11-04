"Я переболела коронавирусом год назад, после Египта, врачи не знали, как меня лечить" - жительница Бердичева

Пост житомирянки Ирины Яцык о том, как она тяжело перенесла коронавирус, вызвал активное обсуждение в Facebook. "Ночью я вышла в туалет. Перед ним на полу, обнявшись, спали 2 медсестрички. Потому что ложиться негде, каждый уголок отделения с больным, так и легли на пару минут, уставшие. В скафандрах и резиновых перчатках. Через секунду они попали с вопросом все ли "ок" у меня. Я даже сказать не смогла, кивнула. Потому что это реальность. Реальность наших больниц и врачей", - написала Ирина.

В комментарии к посту подруги жительница Бердичева Житомирской области Леся Кривчук упомянула о тяжести своего заболевания: "А вообще, я тебя понимаю, потому что сама так же перенесла: больница, 11 дней, температура 40. Даже думала вызвать нотариуса и написать завещание. Но обошлось, не без последствий, но жива. Все будет ок".

«Телеграф» связался с Лесей Кривчук, чтобы уточнить - не ради же «красного словца» она написала про завещание?

- Да нет, конечно, все это было абсолютно серьезно! - уверяет Леся Владимировна.

- Поделитесь, какие симптомы сразу почувствовали?

- Да никаких симптомов не было: у меня сразу поднялась температура до 40 градусов, и я спала все время.

- Как давно это было?

- В ноябре 2019 года, - огорошивает ответом собеседница.

- О, то есть, вы – одна из самых ранних заболевших коронавирусом в Украине?

- Да, я приехала из Египта, и оттуда его привезла. Китайцев тогда во всех аэропортах было множество.

- Мы же, считай, до конца января не чувствовали для себя опасности этого китайского заболевания.

- Потому и меня не знали, как лечить, и исходили от протокола лечения атипической пневмонии, иначе бы меня не вытянули.

Леся Владимировна объясняет, что «решать вопрос с начальством по поводу больничного» ей не понадобилось, так как она работает сама на себя – оценщиком.

- Одиннадцать дней у меня температура держалась 39,9 – 40,1. Она сбивалась до 38,5, я засыпала, просыпалась взмокшая, буквально в луже воды, проходил час, и она опять поднималась до 40-ка. Меня сразу же наблюдал лечащий врач, очно. Доктор уточнила, откуда я приехала и такую «дрянь» привезла.

Понятное дело, что никто из медиков на тот момент при общении с больной никаких защитных средств не использовал, но, как говорит Леся Кривчук, ей неизвестно, чтобы кто-либо из ее тогдашнего окружения заболел. Впрочем, из членов семьи также никто не подхватил вирус, что, видимо, является одной из удивительных особенностей заболевания.

На фото интерн Элина Ясницкая, которая заболела COVID-19

- Чем же вас лечили?

- Антибиотиками. Точно помню, что семь групп перебрали. Но, в отличие от того, как сейчас советуют много пить жидкости, на питье внимание не акцентировали. Флюорографию делали постоянно, КТ не делали, потому что не понимали моего заболевания. Били на то, что это вирус. В больнице я пролежала половину срока. В кислороде, к счастью, не нуждалась. А благодаря тому, что когда началось воспаление легких, я уже находилась в больнице, поражение было минимальным, всего до 1%.

- А из теперешних известных симптомов коронавируса – потеря обоняния, вкуса, что вас коснулось?

- Да, запахов и вкуса не ощущала, вообще не понимала ничего. Вкус и запах вернулись ко мне только через два месяца. А слух вернулся только процентов на 70! Но отсутствие обоняния и вкуса - это не показатель, вот моя подруги Ира полностью чувствует и вкус, и запах, а переболела в такой же тяжелой форме, как и я.

- Когда вы почувствовали в себе силы вернуться к работе?

- Месяца через полтора. Но потом еще месяц чувствовала усталость. Даже встать с постели было сложно. У меня поначалу также постоянно болела голова, дней 10 вообще не проходила.

По словам Леси Кривчук, лечение ей обошлось в 50 тысяч гривен. Женщина поясняет, что она намеренно не стала претендовать на больничные медсредства: "Я могу обеспечить свое лечение, а казенные лекарства пусть идут тому, кому они нужнее".

- Я брала платную палату, эти деньги вошли в общие расходы. Клиенты отправили меня на лечение к определенному доктору, сказав, что только она меня сможет вылечить. Я понимала, что если я не буду платить, то я не буду жить. Там было без вариантов. Моя подруга и кума – очень хороший доктор-терапевт, и она разводила руками: «Я не способна тебя вылечить» - первый раз за 15 лет! Она меня тащила, как могла, но сказала, что ее знания закончились, она не понимает, что со мной.

- Вернусь к вопросу о нотариусе и завещании: на какой день у вас возникла такая мысль?

- Примерно на 8-й или 9-й день, потому что на 12-й день в больнице уже сбили температуру. Так что просто не успела, слава Богу. Но я работаю при нотариусе, потому составить его было бы не так сложно. Подчеркну: когда я болела, в Украине о covid-19 еще никто не слышал и не знал. И к моменту, когда у нас объявили карантин, я уже была полностью выздоровевшая. Однако мы отправляли анализы в Киев, и мне пришел подтвержденный результат, что это вирус семейства коронавирусных. Но врачи, вся больница не могла понять, что со мной происходит, для них такое было впервые. На тот момент такого дивного – волнообразного - течения болезни они еще не видели! Представьте: меня отпустило на 6-й день, на 7-й опять накрыло, и так было постоянно, вроде полегчает, потом накрывает еще сильнее. Вот эта волнообразность, конечно, убивала. То есть, я одна из «пионеров» китайского коронавируса.

Кстати, я знаю массу людей, которые переболели еще в январе - слава Богу, легче, чем я. Среди всех моих знакомых так же тяжело, как я, болела подруга Ирина. Ну а один хороший знакомый, гораздо более старшего возраста, умер...

Автор: Ирина Левченко