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Что нужно знать о повторном заражении коронавирусом и как этого избежать

Что нужно знать о повторном заражении коронавирусом и как этого избежать
06:27 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В Украине продолжает распространяться пандемия коронавируса. Так, 0,25% от общего количества пациентов, заразившихся составляют повторные случаи заболевания. 

Об этом сообщают в Центре общественного здоровья. 

Стоит отметить, что пока не было исследований, которые бы подтвердили, что эти вирусы генетически отличаются.

Повторный положительный результат ПЦР, полученный не ранее чем через 40 дней с первого положительного результата, обнаружили у 2161 человека. Из которых 250 случаев - это медики. 

В Минздраве недавно отметили, что начали фиксировать случаи повторного заражения COVID-19 в нескольких областях. 

В свою очередь в ЦОЗ озвучили главые вопросы вопросы, касающиеся повторного заражения коронавируса.

Могут антитела защитить от повторного инфицирования?

В большинстве людей, перенесших инфекцию SARS-CoV-2, вырабатываются антитела, специфичные для этого вируса.

Однако уровни этих антител у пациентов могут отличаться. Например, пациенты с тяжелой формой заболевания имеют более высокий уровень антител чем те, у кого был легкий или бессимптомное течение заболевания. В ЦОС отмечают, что точных данных, уровни антител необходимы для защиты и как долго эти антитела сохраняются в организме, еще нет. Известно, что в основном у людей, инфицированных SARS-CoV-2, иммунная реакция развивается в течение нескольких первых недель после инфицирования. Вероятно, в группе риска повторного заражения новым коронавируса есть люди, которые перенесли заболевание в легкой форме.

Как формируются антитела к COVID-19:

  • Антитела класса А (IgА) начинают формироваться и доступны для детекции примерно с 2 дня от появления болезни, достигают пика через 2 недели и хранятся длительный период времени.
  • Антитела класса М (IgМ) начинают проявляться примерно на 7 сутки от начала болезни, достигают пика через неделю и могут сохраняться в течение 2-х месяцев и более.
  • Антитела класса G (IgG) к SARSCoV-2 определяются примерно с 3-го недели или раньше.

Можно ли заразиться повторно из-за мутации вируса?

Когда вирус реплицируется, то есть создает копии самого себя, в новых копиях могут происходить незначительные изменения, которые называют мутациями.

Одни вирусы меняются очень быстро, другие - медленнее. Скорость мутации вируса SARS-CoV-2, вызывает COVID-19 меньше, чем в других вирусов, например ВИЧ или вирус гриппа. Чаще это связано с тем, что SARS-CoV-2 имеет внутренний механизм исправления ошибок при создании новых копий. Периодически мутации приводят к появлению нового варианта вируса, который лучше приспособлен к окружающим условиям по сравнению с исходным. Тогда этот вариант становится доминантным. Такой естественный процесс отбора "успешных" вариантов происходит во всех вирусов и называется их эволюцией. Если вирус меняется так сильно, что перестает быть похожим на выходной, для борьбы с которым разрабатывали вакцины и диагностические тесты, это может негативно сказаться на эффективности последних.

ВОЗ совместно со своей сетью экспертов наблюдает за процессом эволюции вируса SARS-CoV-2, чтобы в случае возникновения такой ситуации принять меры для предотвращения распространения нового варианта вируса. Сейчас вирус SARS-CoV-2 потерпел очень незначительных мутаций, и его изменения пока не сказываются на эффективности имеющихся средств диагностики, лекарственных препаратов и разрабатываемых вакцин.

Как снизить вероятность повторного инфицирования?

Пока у нас нет научно обоснованных доказательств продолжительности иммунитета и уровня его напряженности, лучший способ предотвратить инфицирование - это избегать воздействия вируса.

Для этого в ЦОС рекомендуют придерживаться простых рекомендаций:

  • тщательно и часто мыть руки не менее 40 секунд, при отсутствии такой возможности - пользуйтесь антисептиками с содержанием спирта от 60%;
  • не прикасайтесь лица, особенно глаз, рта, носа, 
  • придерживайтесь физической дистанции - 1 метр от других; 
  • надевайте маску в общественных зданиях и сооружениях и общественном транспорте, маска имеет закрывать нос и рот;
  • кашляйте и чихайте в сгиб локтя или одноразовую салфетку;
  • следите за своим здоровьем, и если появляются симптомы заболевания, немедленно обращайтесь к врачу.

Читайте также в материале "Телеграфа": Когда в Украине начнется вакцинанция - ответ дал глава Минздрава.

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Заражение, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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