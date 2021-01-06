Когда Россия отдаст Крым и Донбасс: бизнесмен из РФ дал прогноз

Российский бизнесмен Евгений Чичваркин, который живет в Лондоне, в интервью изданию "ГОРДОН" рассказал, что может изменится, если к власти в России придет Алексей Навальный.

Беседуя с Дмитрием Гордоном, Чичваркин предположил, что Донбасс сразу вернется в состав Украины, а вот с Крымом будет не все так просто.

– Донбасс – очень даже может быть. Во всяком случае если будет Навальный, Донбасс, думаю, сразу перейдет…

– А Крым – нет?

– Вот представьте, Алексей в Кремле говорит: "Мы отдаем Крым". Его снесут через шесть недель максимум. Просто снесут.

– А не устала Россия от Крыма?

– Скажут, что он пришел разбазаривать наши земли. И возьмут штурмом. Серьезно. Глубокое понимание, что Крым – наша земля. Хотя в 1855-м так вообще не казалось.

– Вот долбо…бы! У меня нет другого слова.

– Путин завязал сложно развязываемый узел. Потребуются время и усилия. Будет либо затяжной конфликт с Украиной, либо полная потеря поддержки населения России. Это не решается вот так.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал интервью с бывшим нардепом и активистом Андреем Сенченко. Так, эксперт считает, что Украине надо быть более инициативной в вопросах возвращения Крыма и Донбасса.