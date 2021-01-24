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Путин может ударить по Украине со стороны Беларуси: озвучен сценарий

Путин может ударить по Украине со стороны Беларуси: озвучен сценарий
Обновлено 14:46 Сегодня Телеграф

Если Россия будет начинать новые военные действия против Украины, то основное наступление стоит ждать на северном направлении. 

Такое мнение высказал "Телеграфу" военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов. 

По его словам, позиции Лукашенко в Беларуси слабеют, а вот влияние Кремля растет. 

"Недавно появились сведения, что руководство Республики Беларусь передает свою границу с Украиной под контроль спецслужб РФ", - сказал он, сославшись на недавно обнародованный журналистом Андреем Цаплиенко радиоперехват, в котором силовики двух стран обсуждали этот момент. 

По словам Жданова, россияне были приглашены для обустройства систем разведки и наблюдения за территорией Украины. 

Он напомнил, что протяженность общей границы Украины и Беларуси составляет более тысячи километров. 

"Фактически мы получим именно такой участок, подконтрольный России. Основной удар, если РФ решится на это, пойдет по направлению Чернигов-Киев", - считает Жданов. 

Больше о возможных сценариях новой агрессии России против Украины читайте в материале "Телеграф": Удар по Запорожью, Одессе и со стороны Беларуси: полковник рассказал, откуда РФ может наступать на Украину.

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Украина, Россия, Беларусь, Олег Жданов.
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