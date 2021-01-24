Удар по Запорожью, Одессе и со стороны Беларуси: полковник рассказал, откуда РФ может наступать на Украину

Наиболее вероятными в 2021 году являются три варианта потенциального наступления российской армии на Украину. Под угрозой в этих случаях находятся Запорожье, Одесса и даже Киев, а также прилегающие к ним города. Такую точку зрения с учетом текущей обстановки высказал "Телеграфу" военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Наиболее вероятным на сегодняшний день эксперт называет развитие российского наступления со стороны оккупированного Донбасса. В таком случае удар придется по Запорожью, где начинается Северо-Крымский канал.

«Это может быть военная операция 8-й полевой армии РФ, расквартированной в ОРДЛО. Речь о так называемых 1-м и 2-м Армейских корпусах и 150-й мотострелковой дивизии, расположенной на участке от Шахтинска до Изварино. Если гипотетически рассматривать удар с этого направления, то для РФ наиболее обоснована – атака в сторону Запорожья силами 1 АК (Донецк), и отвлекающий удар на Харьков силами 2 АК (Луганск)», - рассуждает Олег Жданов.

Второй вариант – район Одессы. Морская десантная операция для пробития коридора на Приднестровье, чтобы перебрасывать туда без помех российские войска.

«Возможна высадка морского десанта вооруженных сил РФ для захвата побережья и дальнейшей переброски своих военных в Приднестровье, - прогнозирует военный эксперт. – Десантные корабли (большие, малые, средние) – техника и личный состав. Проводится сперва массированный ракетно-авиационный удары для зачистки территории. Потом высаживается десант, формируется ударная группировка, пробивает коридор… Возможно вторым этапом – расширение плацдарма от Одессы до Донецка».

С недавних пор, по словам эксперта, угроза исходит и с третьего направления – Беларусь, где после августовских выборов ослабли позиции Лукашенко, зато окрепло влияние Кремля.

«Недавно появились сведения, что руководство Республики Беларусь передает свою границу с Украиной под контроль спецслужб РФ. Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал радиоперехват, где белорусские и российские спецслужбы обсуждали эти моменты. Якобы россиян приглашают организовать систему ведения разведки и наблюдений за нашей территорий. Протяженность украино-белорусской границы – почти 1,1 тыс. км. Фактически мы получим именно такой участок, подконтрольный России. Основной удар, если РФ решится на это, пойдет по направлению Чернигов-Киев», – предупреждает Олег Жданов.

По его словам, все эти военные угрозы должны рассматриваться как вероятные нашим Генштабом ВСУ. И разрабатываться варианты реакции…

«Мы не рассматриваем сейчас политические последствия и вероятную реакцию мира. Мы рассматриваем – откуда и почему могут исходить угрозы, – подчеркивает эксперт. – Россия может пойти на один из этих вариантов только в случае стремительного роста своей экономики. Ведь нужно собрать, оснастить военную группировку, накопить как минимум трехкратный запас военных (лишь тогда есть какой-то смысл ввязываться в бой), а также огромный запас ресурсов (санкции будут жесточайшими в случае открытого вторжения). А из политических аспектов - мало предохранителей, которые могут сдержать Путина. Когда он видит цель, у него нет ни лица, ни совести – он идет напролом. Он в фильме о захвате россиянами Крыма заявил, что готов был применять ядерное оружие. Так что всё упирается в экономику. И в человеческий ресурс, который у РФ стремительно тает. Грузы 200 и 300 (так в военной среде называют убитых и раненых соответственно - Ред.) идут туда со всех концов земного шара. Служить никто не хочет. Резюмируя – военные операции РФ против Украины на сегодняшний день маловероятны. Но мы должны быть готовы к любому развитию событий».

Ранее руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в разговоре с "Телеграфом" заметил, что Украина оказалась в полукольце кремлевских сил и рассказал, как наша страна может выйти из сложной ситуации.