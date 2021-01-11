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Приднестровье может "рвануть": как Украине вырваться из кольца кремлевских сил

Приднестровье может "рвануть": как Украине вырваться из кольца кремлевских сил
Обновлено 11:15 Сегодня Телеграф

В 2021 год Украина вошла в полукольце откровенно враждебных или потенциально угрожающих территорий. Оккупированные Россией Крым и часть Донбасса, контролируемые ей Беларусь и Приднестровье, собственно РФ. Откуда и почему в 2021 году будет исходить наибольшая для Украины угроза? Ситуацию для «Телеграфа» оценил политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

«Увеличение напряжения будет наблюдаться по всем указанным направлениям. Конечно же, стоит отметить из данного списка РФ как государство, причастное ко всему перечню, - говорит Игорь Чаленко. - Как по мне, мультипликативный эффект может возыметь Casus belli для решения крымского вопроса в части удручающей ситуации с водными запасами. Сегодня очевидным является массированная информационная кампания со стороны Кремля для реализации дальнейших решительных действий для закрытия этого вопроса. Полностью исключить военный сценарий решения проблемы я не могу, хотя иной инструментарий на сегодня не исчерпан».

Эксперт сожалеет, что Украина перенесла проведение Крымской платформы на лето. По его мнению, она могла быть неплохим инструментом для информационной борьбы с аннексировавшим нашу территорию государством.

«Я бы вообще передислоцировал такую платформ из Киева в Херсон, поближе к полуострову. Не забыв и об ужесточении антидиверсионных мероприятий на Юге Украины», - подчеркивает руководитель Центра анализа и стратегий.

Сперва Донбасс: генерал рассказал, как Украине решить проблему Крыма

Он прогнозирует обострение ситуации на Востоке нашей страны.

«От разных высокопоставленных чиновников в Украине мы слышим участившиеся заявления о том, что Минские соглашения в нынешнем виде невозможно имплементировать. То общее затишье в позиционной войне на линии разграничения, которое мы имели в прошлом году, показывает тенденции к завершению. «Когда кончаются доводы, начинают говорить пушки», говорил Отто фон Бисмарк. Уверен, официальный Киев должен занять проактивную переговорную позицию, не доводя ситуацию до положения клинча. Также мы обязаны усилить социальную составляющую в части защиты наших граждан, проживающих как возле линии разграничения на Донбассе, так и за её пределами», - говорит Игорь Чаленко.

Что касается Приднестровья, то, по мнению эксперта, наибольший риск на сегодня несёт возможность размораживания конфликта и создания новой горячей точки на границе с Одесской областью, которая де-факто так же далека от спокойствия.

«Это спровоцировано инициативой новоизбранного президента Молдовы Майи Санду о выводе российских войск, которые дислоцируются Тирасполе. Поддерживая саму идею, должен заметить, что неумелая её реализация может привести к дальнейшей эскалации, - предупреждает Игорь Чаленко. – Потому здесь необходимы выверенные дипломатические шаги официального Кишинёва. Надеюсь, данный вопрос будет поднят во время официального визита Санду в Киев 12 января».

Безусловно, не нужно выпускать из виду ситуацию в Беларуси, считает эксперт.

«С одной стороны, в случае победы режима Лукашенко над четырехмесячным протестом, вполне вероятным будет пролонгация размещения двух российский баз на территории РБ, срок пребывания которых завершается в июне 2021 года. Хотя Лукашенко и обещал, что эти военные не будут выступать против Украины, это было сказано до последних президентских выборов, - напоминает Игорь Чаленко. - С другой стороны, если оппозиция возьмет вверх, Россия может в рамках ОДКБ применить силу, что также не будет способствовать миру в регионе. Хотя мы имеем недавний кейс Армении, где Ташкентский договор не сработал, всё же Беларусь имеет более высокий статус для РФ».

Всё вышесказанное показывает, по мнению Игоря Чаленко, что начало 20-х годов для украинских властей будет очередным тестом на профпригодность и на то, насколько наша страна может дать ответы на серьезные вызовы.

Ранее о главных рисках для Украины в 2021 году «Телеграфу» рассказал научный директор Фонда «Демократические инициативы» Алексей Гарань.

А экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым Андрей Сенченко подсказал рецепт возвращения Крыма и Донбасса.

Автор: Андрей Питонов

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Все по теме:

Украина, Беларусь, Крым, Приднестровье, Донбасс, Игорь Чаленко.

Автор:

Телеграф
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