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Байден подал хороший сигнал для Украины: чего ждать от первых назначений нового президента США

Байден подал хороший сигнал для Украины: чего ждать от первых назначений нового президента США
06:45 Сегодня Телеграф Instagram.com/joebiden

Джозеф Байден, который в среду 20 января примет присягу как 46-й президент США, предложил кандидатом на пост заместителя Госсекретаря по политическим делам Викторию Нуланд. Она была официальным представителем Госдепа США в 2011-2013 гг, поддерживала протестующих во время событий Революции Достоинства, последовательно выступает за ужесточение антироссийских санкций. Эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк прокомментировал «Телеграфу» это назначение и возможную политику США при Байдене в отношении Украины. 

Анатолий Октисюк

«Отмечу, что Байден, кроме Нуланд, выдвинул еще ряд мощных кандидатур на должности в Госдепартаменте. Так, на пост замгоссекретаря США предложил назначить экс-зама госсека США по политическим вопросам Венди Шерман. В пору президентства Билла Клинтона она была советником Госдепартамента США, спецсоветником президента и госсекретаря, а также координатором политики США в отношении Северной Кореи. Среди прочего, Шерман участвовала в переговорах с КНДР по ядерному оружию, а с Ираном - по ядерной сделке, которую «похоронил» Трамп. На пост заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности предложена Бонни Дженкинс, которая в администрации президента Барака Обамы координировала программы по снижению угроз в бюро по международной безопасности и нераспространению Госдепа. Бывшего замминистра обороны по политике, своего советника по внешней политике Брайана Маккеона, с которым он проработал около четверти века, Байден видит заместителем госсекретаря по управлению и ресурсам. Все эти выдвижения имеют очень профессиональный знак. В отличие от назначений и действий, которые мы видели при Трампе», – отмечает Анатолий Октисюк.

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По его словам, если Трампу Украина была интересна больше с точки зрения влияния на выборы (удары по Байдену через якобы коррупционные действия его сына и ряда демократов в нашей стране), то для демократов мы интересны как стратегический партнер. Как государство, которому нужно помочь с мирным урегулированием и борьбой с коррупцией.

«И в этом смысле Нуланд – это хорошо для Украины, - подчеркивает эксперт. - Она в теме украинского вопроса, в отличие от людей Трампа, которые занимались им не пойми как. Серьезно выглядят и другие кандидатуры. Байден заводит в Госдеп настоящих профи. И которые, думаю, дадут жару распоясавшимся украинским олигархам. Кстати, не исключаю, что на высоких постах могут всплыть Йованович (Мари Луиза Йованович – американский дипломат, экс-посол США в Киргизии, Армении и на Украине – ред.), Волкер (Курт Волкер – американский дипломат, постпред США в НАТО, бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины – ред.), еще кто-то. Украина точно будет в топе у США. А Россию точно ждет ужесточение политики со стороны Штатов. Будет конфронтация, продолжение санкций и возможное их усиление. В том числе за «дело Навального». Будут увеличены усилия по деоккупации Крыма, в том числе благодаря Крымской платформе, которую США поддержат».

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

США, Россия, Санкции, Виктория Нуланд, Джо Байден, Анатолий Октисюк.
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