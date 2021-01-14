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Карьера Трампа подошла к концу: грозит ли президенту США импичмент?

Карьера Трампа подошла к концу: грозит ли президенту США импичмент?
Обновлено 13:29 Сегодня Телеграф

Палата представителей Конгресса США 13 января огласила импичмент действующему президенту Дональду Трампу.   

О том, что это значит, и как могут развиваться события дальше, «Телеграфу» рассказал эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса

Эксперт подчеркивает, что Трамп стал первым в истории США президентом, которому дважды попытались объявить импичмент. 

«В декабре 2019 года Палата представителей объявила импичмент Трампу за злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса. Но потом в Сенате его оправдали, - напоминает Илия Куса. – Теперь контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США предъявила импичмент за подстрекательство к мятежу, что привело к штурму Капитолия и гибели пяти человек. Скорее всего, в этот раз до рассмотрения в Сенате может не дойти. Сейчас каникулы, верхняя палата Конгресса выходит лишь 19 января - за день до инаугурации Байдена. Досрочно ее собрать пока не получается. Но даже если удастся (что вряд дли), для полноценной процедуры импичмента остается мало времени». 

Эксперт не исключает, что всё так и «зависнет» в нижней палате. 

«Это может не выйти за рамки символической политической акции, которая должна закрепить в головах людей социально-политическое порицание Трампа. Его образ как худшего президента в истории США. Чтобы он не смог снова вернуться в большую политику», - поясняет Илия Куса. 

Он подчеркивает, что импичмент могут попытаться завершить в Сенате пост-фактум - после инаугурации Джо Байдена, когда Дональд Трамп уже перестанет быть главой государства. 

«Но это спорный вопрос, даже среди американских специалистов по Конституционному праву. Идут дискуссии - насколько это законно и возможно, - отмечает Илия Куса. – В целом же можно резюмировать, для Трампа его личная политическая карьера, скорее всего, закончена. Но его идеи остаются жить в Штатах. Это показали и выборы и последующие события, включая штурм Капитолия». 

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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США, Дональд Трамп, Илия Куса, импимент.
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