Байден назначил нового главу Пентагона: что он говорит про Россию

Сенат США утвердил кандидатуру нового министра обороны. Ним стал генерал в отставке Ллойд Остин. И он стал первым афроамериканцем на этой должности в истории Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, в Сенате США он получил абсолютное большинство голосов сенаторов. Так из 100 законодателей его кандидатуру поддержали 93. Против высказались только двое.

Во время выступления в Сенате 20 января, Остин назвал главные вызовы для США.

"Я считаю, что Национальная стратегия обороны 2018 года правильно называет Китай и Россию основными вызовами, которые нарушают глобальную атмосферу безопасности, - сказал он, при этом добавив, что Китай представляет больший приоритет из-за нарастающей мобилизации и темпов технологического развития.

Впрочем, как и Байден, Остин "ключевым противником" называет именно Россию, а Китай, по его словам, является лишь "нарастающей угрозой".

Накануне двухпартийное большинство одобрило отказ от запрета, который мог запретить Остину занять этот пост.

Согласно законодательству, после ухода из Вооруженных сил должно пройти не менее семи лет, прежде чем военнослужащий может занять пост главы Пентагона. Остин же ушел из ВС США в 2016 году.

Свою военную карьеру он начал в 1981 году.

С 2013 по 2016 годы был командующим Центральным командованием Вооружённых сил США.

Как сообщалось ранее, 20 января Джо Байден принес присягу в качестве нового президента США.