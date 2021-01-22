Народовластие через референдум: что может пойти не так с законом, обещанным Зеленским

Верховная Рада Украины планирует на будущей неделе принять во втором чтении и в целом законопроект о народовластии через всеукраинский референдум. В первом чтении документ, представленный и определенный президентом Владимиром Зеленским как неотложный, был принят 18 июня 2020 года. Хотя предвыборные обещания президента сулили принятие этого закона в числе первых. Политолог, кандидат политических наук Олеся Яхно прокомментировала «Телеграфу» вероятность принятия закона в целом.

«На мой взгляд, всё упирается в качества законопроекта. А с этим у депутатов «Слуги народа» почти всегда проблемы, – отмечает Олеся Яхно. – Никто не говорит, что такого закона не должно быть. Но нельзя идти формально. Для «галочки». Мы видели, как 25 октября, во время местных выборов, проводился «опрос от Зеленского» – явно пропагандистского характера. И что с результатами? И зачем это было? Зачем принятый с помпой закон об импичменте президента, который, по сути, не дает действенных инструментов для этого самого импичмента. Так что подчеркиваю: всё упирается в качество документа. Если будет качественным – его поддержат фракции и группы. Не будет – не поддержат».

По мнению аналитика, дело не только в том, чтобы иметь инструменты народовластия. А в том, кто и что собирается делать с этим инструментом.

«Ножом ведь можно не только резать еду, но и – убивать. Так что важно предусмотреть механизмы, которые не сделают референдум убийственным для Украины, – подчеркивает Олеся Яхно. – Ведь этим инструментом может воспользоваться, к примеру, условный Медведчук… Но нынешняя власть об этом, похоже, не думает. Нет в ней политиков с масштабным мышлением, которые думают не на один, а на десятки ходов вперед».

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