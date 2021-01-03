В России признались, зачем хотят поставлять вакцину "Спутник V" в Украину

В российских СМИ объяснили почему хотят наладить производство непроверенной вакцины "Спутник V" в Украине.

Об этом сообщил журналист и участник переговорного процесса в ТКГ Денис Казанский в Твиттер.

"Россияне даже не скрывают, что хотят тестировать свою не прошедшую испытания вакцину на украинцах. Об этом открыто говорят на федеральных каналах РФ", - написал он, выложив скриншот материала "Россия 24" под названием "В РПФИ готовы испытывать комбинацию вакцин "Спутник" и AstraZeneca на Украине".

Украинцы в качестве подопытных кроликов. Россияне даже не скрывают, что хотят тестировать свою не прошедшую испытания вакцину на украинцах. Об этом открыто говорят на федеральных каналах РФ. Ну а помогать россиянам в этом вызвался, конечно, Медведчук pic.twitter.com/2Q0HodNTAc — Денис Казанський (@den_kazansky) January 3, 2021

Как сообщалось ранее, нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук в декабре ездил в Россию, где обсуждал производство "Спутник V" на заводе Биолек под Харьковом.

Как сообщалось ранее, в Минздраве заявили, что "Спутник V" в Украине регистрировать не будут.