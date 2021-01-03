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В России признались, зачем хотят поставлять вакцину "Спутник V" в Украину

В России признались, зачем хотят поставлять вакцину "Спутник V" в Украину
Обновлено 15:51 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В российских СМИ объяснили почему хотят наладить производство непроверенной вакцины "Спутник V" в Украине. 

Об этом сообщил журналист и участник переговорного процесса в ТКГ Денис Казанский в Твиттер. 

"Россияне даже не скрывают, что хотят тестировать свою не прошедшую испытания вакцину на украинцах. Об этом открыто говорят на федеральных каналах РФ", - написал он, выложив скриншот материала "Россия 24" под названием "В РПФИ готовы испытывать комбинацию вакцин "Спутник" и AstraZeneca на Украине".

Как сообщалось ранее, нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук в декабре ездил в Россию, где обсуждал производство "Спутник V" на заводе Биолек под Харьковом

Как сообщалось ранее, в Минздраве заявили, что "Спутник V" в Украине регистрировать не будут.

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Все по теме:

Вакцины, Денис Казанский, Коронавирус, Covid-19, Спутник V.

Автор:

Телеграф
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