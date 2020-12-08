"Еще тот производитель смертельно-опасных смесей": где Россия хочет выпускать "Спутник" в Украине

Депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук съездил в Россию, где договорился о возможном производстве российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на харьковском предприятии "Биолек".

Блогер Александр Коваленко ("Злой одессит") объяснил почему ее хотят выпускать именно на этом предприятии.

"Биолек" до 2010 года находился во владении Александра Богатырева (сына одиозной Раисы Богатыревой), а позже он продал свою долю российской компании АО "Фармстандарт". Продал после того как у Генпрокуратуры появились к "Биолеку" вопросы относительно соблюдения законодательства Минздрава при закупке вакцин производства "Фармстандарт-Биолек", - написал он.

Коваленко также напомнил, что Гослекслужба даже остановила работу предприятия с 2012 по 2013 года из-за выявления множества нарушений лицензионных условий.

"До того в Генпрокуратуру был направлен депутатский запрос с требованием расследовать смерть 11 детей после применения вакцины против "Гепатита-В" произведённую компанией "Фармстандарт-Биолек", - пишет он.

Коваленко также отметил, что в 2017 году предприятие произвело выброс ядовитых веществ, несмотря на то, что разрешение на подобные действия истекло еще в 2013 году. Тогда компания была оштрафована на 1,1 млн гривен.

Помимо того, блогер отмечает, что во времена, когда компания принадлежала Богатыреву, нею управлял Валерий Карамавров, который находится в тесном контакте с группой "Здоровье", принадлежащей депутату от "Единой России" Александру Шишкину.

Коваленко подчеркивает, что Шишкин является членом Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации России, поддерживающий оккупацию Крыма и Донбасса.

Как сообщалось ранее, российский президент Владимир Путин от вакцинации "Спутником" отказался.