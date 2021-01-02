Ляшко ответил про регистрацию российской вакцины от коронавируса в Украине

Украина не пойдет на регистрацию в стране вакцин, которые не прошли третью фазу клинических испытаний.

Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в Фейсбук.

"Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований.

Поэтому все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности", - написал он.

Помимо того, он отметил, что в мире уже есть вакцины, которые получили одобрение для использования в экстренных ситуациях, для этой регистрации были использованы промежуточные отчеты исследований.

"Исходя из этого Украина приняла решение о возможности регистрации вакцин, зарегистрированных в странах с жесткой регуляторной политикой. Подчеркиваю, только при указанных условиях будем допускать вакцины к использованию", - отметил он.

Отдельно Ляшко подчеркнул, что завершение третьей фазы клинических испытаний российской вакцины "Спутник V" завершатся лишь в декабре 2021 года.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский объяснил, почему Украина закупает незарегистрированную китайскую вакцину.