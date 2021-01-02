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Ляшко ответил про регистрацию российской вакцины от коронавируса в Украине

Ляшко ответил про регистрацию российской вакцины от коронавируса в Украине
Обновлено 17:26 Сегодня Телеграф Фото: Сегодня

Украина не пойдет на регистрацию в стране вакцин, которые не прошли третью фазу клинических испытаний. 

Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в Фейсбук. 

"Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований.
Поэтому все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности", - написал он. 

Помимо того, он отметил, что в мире уже есть вакцины, которые получили одобрение для использования в экстренных ситуациях, для этой регистрации были использованы промежуточные отчеты исследований.  

"Исходя из этого Украина приняла решение о возможности регистрации вакцин, зарегистрированных в странах с жесткой регуляторной политикой. Подчеркиваю, только при указанных условиях будем допускать вакцины к использованию", - отметил он. 

Отдельно Ляшко подчеркнул, что завершение третьей фазы клинических испытаний российской вакцины "Спутник V" завершатся лишь в декабре 2021 года. 

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский объяснил, почему Украина закупает незарегистрированную китайскую вакцину.

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Все по теме:

Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19, Спутник V.

Автор:

Телеграф
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