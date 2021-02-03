Появилось фото украинского защитника, погибшего после обстрела снайпера на Донбассе

2 февраля в районе города Торецк (Донецкая область) снайпер боевиков тяжело ранил военнослужащего ВСУ, который в итоге погиб. Им оказался моряк Дмитрий Власенко.

Об этом в Фейсбуке сообщил редактор ТСН Андрей Цаплиенко.

"Всякий раз, когда горит бункер, они начинают убивать наших парней", - написал он в своем посте в соцсети.

Согласно предоставленным данным, Дмитрий Власенко является старшим матросом 503 ОБМП.

Погиб военнослужащий 2 февраля неподалеку от села Шумы.

Стоит отметить, что это уже пятый украинский военный, который погиб на Донбассе с начала 2021 года.

Стоит напомнить, что ранее, 1 февраля неподалеку от Донецка снайперы оккупантов ранили двух украинских военнослужащих. Одному из них пуля попала в голову, его состояние очень тяжелое.