Скачать
Воскресенье, 31.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Украинские защитники устроили перестрелку с боевиками на Донбассе. За сутки пострадали обе стороны
Украинские защитники устроили перестрелку с боевиками на Донбассе. За сутки пострадали обе стороны
В России с самого утра задержания, Навальный просит ввести санкции против Путина - обстановка на 31 января
В России с самого утра задержания, Навальный просит ввести санкции против Путина - обстановка на 31 января
Более 3 тысяч за сутки: на выходных в Украине вновь снизился суточный уровень заболеваемости
Более 3 тысяч за сутки: на выходных в Украине вновь снизился суточный уровень заболеваемости
Феноменальный сейв Лено - в обзоре матча "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" (видео)
Феноменальный сейв Лено - в обзоре матча "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" (видео)

Украинские защитники устроили перестрелку с боевиками на Донбассе. За сутки пострадали обе стороны

Украинские защитники устроили перестрелку с боевиками на Донбассе. За сутки пострадали обе стороны
11:38 Сегодня Телеграф Фото: facebook

По состоянию на 30 января в районе ООС зафиксировали пять нарушений прекращения огня, - украинские защитники были вынуждены открывать ответный огонь, при этом, у обеих сторон зафиксировали потери.

Об этом можно судить по утренним сводкам.

По данным штаба ООС, неподалеку Новомихайловки боевики произвели обстрел позиций украинских воинов из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, в результате чего двое бойцов ВСУ получили ранения.

На этом же направлении, в пригороде Авдеевки, оккупанты несколько раз открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, а вблизи населенного пункта Золотое-4 применили различные гранатометы и стрелковое оружие.

На обстрелы боевиков украинские защитники были вынуждены открывать огонь.

В свою очередь офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, что за прошедшие сутки погиб один боевик "ДНР", - известно, что это не боевая потеря, но обстоятельства смерти пока уточняются.

Помимо прочего, представители боевиков "ДНР" заявляют и о пострадавшем мирном жителе, но информация не подтверждена.

скорая

Напомним, что ранее политолог Виктор Таран рассказал, что РФ собирается делать с Донбассом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 580

Все по теме:

Украина, Боевики, Военные, Донбасс, Пострадавшие, ВСУ, Обстрелы, ДНР.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Поехал купить водички": работник киевской автомойки под кайфом разбил чужую машину (фото)
02 Руки-кувалды: боксер-супертяж мощным хуком нокаутировал небитого ранее соперника (видео)
03 Масштабные аварии заблокировали сразу несколько въездов в Киев: карта, фото и видео
04 "Тошнит и порядком надоело": украинцы объяснили Дубинскому, за что на него так ополчились
05 Исключение Дубинского из "Слуги народа": нардеп подготовил "ответку" сопартийцам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На трассе &quot;Одесса-Киев&quot; из-за погоды разбились сразу три авто и автобус (видео)
На трассе "Одесса-Киев" из-за погоды разбились сразу три авто и автобус (видео)
&quot;Тошнит и порядком надоело&quot;: украинцы объяснили Дубинскому, за что на него так ополчились
"Тошнит и порядком надоело": украинцы объяснили Дубинскому, за что на него так ополчились
&quot;Это будет длиться еще долго...&quot; Известный врач дал прогноз по коронавирусу в Европе
"Это будет длиться еще долго..." Известный врач дал прогноз по коронавирусу в Европе
SpaceX заподозрили в нарушении после взрыва одной из ракет Starship - СМИ
SpaceX заподозрили в нарушении после взрыва одной из ракет Starship - СМИ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь