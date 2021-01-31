Украинские защитники устроили перестрелку с боевиками на Донбассе. За сутки пострадали обе стороны

По состоянию на 30 января в районе ООС зафиксировали пять нарушений прекращения огня, - украинские защитники были вынуждены открывать ответный огонь, при этом, у обеих сторон зафиксировали потери.

Об этом можно судить по утренним сводкам.

По данным штаба ООС, неподалеку Новомихайловки боевики произвели обстрел позиций украинских воинов из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, в результате чего двое бойцов ВСУ получили ранения.

На этом же направлении, в пригороде Авдеевки, оккупанты несколько раз открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, а вблизи населенного пункта Золотое-4 применили различные гранатометы и стрелковое оружие.

На обстрелы боевиков украинские защитники были вынуждены открывать огонь.

В свою очередь офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, что за прошедшие сутки погиб один боевик "ДНР", - известно, что это не боевая потеря, но обстоятельства смерти пока уточняются.

Помимо прочего, представители боевиков "ДНР" заявляют и о пострадавшем мирном жителе, но информация не подтверждена.

Напомним, что ранее политолог Виктор Таран рассказал, что РФ собирается делать с Донбассом.