Путинский режим хочет скорее вернуть Донбасс Украине: Таран раскрыл стратегию

Россия не собирается включать в свой состав Донбасс, но и Украине возвращать его просто так не будет.

Об этом "Телеграфу" рассказал политолог Виктор Таран.

По его словам, в Кремле поняли, что Киев не собирается идти на российский вариант Минских соглашений, когда ОРДЛО бы вернулись под власть Украины в виде "троянского коня".

"Путинский режим не собирался и не собирается делать оккупированную часть Донбасса частью РФ", - сказал Таран, отметив, что такое бы грозило России новыми санкциями и массой других проблем.

По его мнению, Кремль хочет максимально быстро вернуть Украине оккупированные территории с дальнейшими рисками федерализации и с торможением движения в ЕС и НАТО.

Поэтому, считает политолог, на фронте проходит обострение, а в ТКГ провокации.

"Кремль максимально "качает" ситуацию, пытаясь принудить Киев к миру, больше похожему на капитуляцию", - отметил он.

Больше о планах Кремля относительно оккупированных территорий читайте в материале "Телеграф": "Новороссия 2.0": зачем Путин отправил Симоньян в Донецк и чем ответить Украине.