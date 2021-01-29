"Новороссия 2.0": зачем Путин отправил Симоньян в Донецк и чем ответить Украине

В оккупированном Донецке прошел так называемый интеграционный форум «Русский Донбасс», во время которого группировки «ДНР» и «ЛНР» представили одноименную доктрину. Без вхождения в Россию, но с намерением захватить еще часть Украины. Зачем Кремлю понадобилось проведение этого форума? Как должен реагировать официальный Киев? Об этом "Телеграфу" рассказал политолог Виктор Таран.

Виктор Таран считает, что форум в Донецке – это попытка Кремля (который за этим стоит) отвлечь внимание российского общества от внутренних проблем. И экономических, и связанных с протестами в связи с арестом Алексея Навального.

«Потому туда и высадился десант российских журналистов, включая главреда Russia Today Маргариту Симоньян, ее мужа - телеведущего НТВ Тиграна Кеосаяна, главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна. Классический метод властей России – если хотят отвлечь внимание от внутренних проблем, им нужна маленькая победоносная война или просто переориентировка внимания общества. В данном случае - на форум в «братском Донецке». И на всё, что вокруг форума происходило», - отмечает Виктор Таран.

А происходило то, отмечает он, что на форуме презентовали «доктрину», где оккупационные администрации, подконтрольные Кремлю, подчеркнули, что вся территория Донецкой и Луганской областей является частью так называемой «Новороссии». И эта мифическая «Новороссия», по их мнению, исторически включает в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Кировоградскую, Херсонскую и Николаевскую области. Которые, по мнению главарей квазиобразований «ДНР» и «ЛНР» (марионетки Кремля) - «должны вернуться в орбиту русского мира». Фактически, начинается раскачка наподобие той, что была во время т.н. «русской весны» в 2014-м.

«Россияне, похоже, поняли, что Офис президента не пойдет на их вариант воплощения в жизнь Минских соглашений. Когда ОРДЛО, подконтрольные Москве, как бы возвращаются в Украину в виде "троянского коня". С рисками запуска процесса федерализации и торможения продвижения в ЕС и НАТО. Путинский режим не собирался и не собирается делать оккупированную часть Донбасса частью РФ. Это – усиление санкций и масса других проблем. Но Кремль очень хочет поскорее вернуть его в виде отравленного яблока Украине. Потому и форум, и обострение на фронте (с начала года, несмотря на так называемый режим тишины, в рядах ООС есть погибшие и раненые), и провокации в ТКГ. Кремль максимально «качает» ситуацию, пытаясь принудить Киев к миру, больше похожему на капитуляцию», - поясняет Виктор Таран.

Позицию украинских властей, которые делают вид, будто форума и обострения на фронте нет, политолог сравнивает с позицией ребенка, который закрывает глаза, надеясь, что проблема исчезнет.

"И чем дальше мы будем так себя вести, тем более наглыми будут россияне, - уверен Виктор Таран. - Нужно ставить их на место, в том числе апеллируя к нашим западным партнерам".

Ранее в МИД РФ отреагировали на призыв российской пропагандистки и главреда RT Маргариты Симоньян, которая на форуме в Донецке заявила, что России следует "забрать Донбасс домой". В ведомстве назвали эти слова личным мнением Симоньян.

Отметим, что Геннадий Москаль в интервью "Телеграфу" упоминал об угрозе возврата Кремля к плану "Новороссия" на юге и востоке Украины.