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Пропагандистка Симоньян во время поездки в Донецк наговорила на уголовную статью

Пропагандистка Симоньян во время поездки в Донецк наговорила на уголовную статью
23:00 Чт, 28 Январь 2021 Телеграф фото: скриншот из видео/Facebook

Российская пропагандистка, руководитель канала Russia Today Маргарита Симоньян, приехавшая незаконно в оккупированный Донецк, призвала "Россию-матушку" забрать "Донбасс домой".

Об этом она сказала во время своего выступления на форуме, организованном боевиками группировки "ДНР" в оккупированном Донецке в четверг, 28 января.

"Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной великой нашей щедрой родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия-матушка, забери Донбасс домой", - сказала она.

В сети начали бурно обсуждать заявление пропагандистки, отметив, что Симоньян "успела во время своего короткого выступления, наговорить на целую уголовную статью".

"Так, российская пропагандистка, с крокодильими слезами на глазах, призвала "Россию матушку" (армянка призывает "Россию матушку"!) забрать Донбасс в состав России, что является не только признанием агрессии, но и призывом к захвату. Особенно с учётом того, что оккупированная часть Донецкой и Луганской областей это не весь Донбасс, а лишь меньшая его часть", - высказал свое мнение по факту услышанного военный обозреватель Александр Коваленко.

В свою очередь, российский социолог Игорь Эйдман усмотрел в случившемся "отвлекающий информационный маневр" со стороны президента России Владимира Путина.

"Однако Путин, если трон под ним совсем зашатается, может и к реальным действиям перейти, активизировать войну против Украины. Сделает себе только хуже. Народ по второму кругу телепатриотическое дерьмо есть не будет. А вот новые санкции за агрессию вполне реальны и могут окончательно добить кризисную экономику", - написал он своей странице в Facebook.

Как сообщал "Телеграф", еще одна российская журналистка Ольга Скабеева на телеканале "Россия 1" рассказала про мошенничество с "МММ" главаря "ДНР" Дениса Пушилина.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Донецк, Боевики, Маргарита Симоньян, российские пропагандисты, форумы.
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