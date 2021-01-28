Кремль прислал пропагандистку Симоньян на "форум" оккупантов в Донецк: детали

Известная российская пропагандистка Маргарита Симоньян 27 января незаконно приехала в подконтрольный боевикам "ДНР" Донецк, чтобы посетить "форум" оккупантов.

На странице так называемого "Русского центра" сообщается, что 28 января в Донецке состоится "интеграционный форум" под говорящим названием "Русский Донбасс".

Заметим, что до этого Симоньян сама публиковала свое фото на въезде в оккупированный Донецк, но цели своей поездки на временно неподконтрольную Киеву территорию Украины она не сообщила.

"Форум" пройдет в "Центре славянской культуры" Донецка, и там будут присутствовать как российские пропагандисты, так и представители "ЛДНР", позиционирующие себя как журналистов, общественно-политических деятелей, ученых и т.д.

Целью мероприятия, судя по анонсу, является популяризация идей "русского мира" среди жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской области.

Следует уточнить, что Маргариту Симоньян еще называют главной пропагандисткой Путина, так как она оказывает информационную поддержку Кремлю.

Симоньян является главным редактором телеканала Russia Today (ныне RT) - крупнейшего пропагандистского канала России.

Как сообщал "Телеграф", еще одна российская журналистка Ольга Скабеева на телеканале "Россия 1" рассказала про мошенничество с МММ соратника главаря "ДНР" Пушилина.