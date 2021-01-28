Главная пропагандистка Путина приехала на оккупированный Донбасс (фото)

Главный редактор российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян побывала в оккупированном Донецке.

Журналистка сфотографировалась на фоне надписи "Донецк" при въезде в город. Фото она разместила на своей странице в Фейсбук.

"Кто меня потерял, я здесь", - подписала публикацию Симоньян.

С какой целью Симоньян приехала на территорию Украины, временно не подконтрольную Киеву, не сообщается.

Telegram-канал WarGonzo также сообщил, что Симоньян якобы посетила "непосредственно линию соприкосновения рядом с донецким аэропортом".

Симоньян побывала в Иверском монастыре, который находится рядом с ДАПом.

Напомним, 27 января стало известно, что в сеть попали уникальные фотографии незаконной тюрьмы оккупантов "Изоляция". Концлагерь расположен на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке.