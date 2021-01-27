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В сеть слили фото пыточной тюрьмы "Изоляция" в Донецке

В сеть слили фото пыточной тюрьмы "Изоляция" в Донецке
08:50 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В сеть попали уникальные фотографии незаконной тюрьмы (пыточной) оккупантов "Изоляция". Концлагерь расположен на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке.

На снимках можно увидеть приспособления для пыток и журнал учета посещения похищенных людей.

Об этом сообщил в Facebook бывший узник этой тюрьмы Станислав Асеев.

На снимках – общая территория, интерьер камер заключенных, обнесенный колючей проволокой "прогулочный дворик" на несколько квадратных метров ("куда нас выводили по утрам на 5-7 минут"), коридоры, пыточный стол в подвале со скотчем, которым привязывают жертву, а проводами "тапика" (телефон ТА-57) обматывают конечности/гениталии, обливают водой из пластиковой бутылки, и пускают ток.

"Похоже, те, у кого из администрации ещё сохранились мозги, наконец поняли, чем в ближайшем будущем обернётся для них эта "тема" - международным розыском и судом с нашей стороны - и "обнулением" в этом случае от "братьев" из ФСБ. Так что решили заработать себе индульгенцию. Что ж, это вряд ли, мы тоже готовим сюрприз", - сообщает Асеев.

Пыточная тюрьма Изоляция в Донецке

Пыточная тюрьма Изоляция в Донецке

Пыточная тюрьма Изоляция в Донецке

Пыточная тюрьма Изоляция в Донецке

Пыточная тюрьма Изоляция в Донецке

Пыточная тюрьма Изоляция в Донецке

Также Ассев дает ссылку на Telegram-канал "Донецкий Тракторист" со сливами данных и снимками. Первые посты канал публикует в ночь на 27 января.

Напомним, журналист и писатель Станислав Асеев под псевдонимом Станислав Васин вел блог во временно оккупированном Донецке. Был похищен боевиками 11 мая 2017-го как "шпион". Его удерживали в "Изоляции" и пытали. В декабре 2019 года его освободили по обмену.

В ноябре 2020 вышла его книга "Светлый Путь: история одного концлагеря".

Как сообщалось, украинским журналистам удалось провели экскурсию по оккупированной части Донецкой области. На видео засняли полную разруху, серость, а местами и полное отсутствие людей.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
Просмотры: 506

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Донецк, Донбасс, Изоляция, Пытки.
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