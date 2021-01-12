Жизнь в Донецке и других городах ОРДО сравнили на видео

В оккупированном Донецке и других городах области, находящихся под контролем группировки "ДНР" можно увидеть разруху, серость, а местами и полное отсутствие людей.

Об этом можно судить из видео журналистов "Радио Свободы", которые провели экскурсию по оккупированной части Донецкой области.

Стоит отметить, что газ на местных заправках стоит 10,30 гривен за литр, а бензин от 18 до 18,40 в зависимости от марки. Также журналисты показали дорогу, по которой украинские военные выходили из Иловайского котла. Город "пестрит" разрушенными домами. В 2014 году весь Иловайск был в воронках, а сейчас здесь, по словам журналистов, "петухи гуляют, народ живет, тут еще люди нормально живут по сравнению с другими". Во всех городах безлюдно. Также и в Снежном, где "делать абсолютно нечего" и который граничит с оккупированой территорией группировки "ЛНР". Туда въезд со Снежного закрыт.

Как сообщал "Телеграф", ранее появился рассказ украинского военного о реабилитации после войны на Донбассе.