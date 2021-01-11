Жить в Украине - это априори стресс: рассказ военного о реабилитации после войны вызвал обсуждение в сети

Украинский офицер Андрей Дьяченко, поделился своей точкой зрения о том, как нужно проводить реабилитацию военных после возвращения с Донбасса и привел яркий пример.

Им он поделился в Facebook.

АТОвец рассказал, что несколько лет назад, когда он был еще действующим офицером, он встречался с иностранным психологом, советы по реабилитации которой показались ему смешными и не применимыми к украинским реалиям.

"Например, рекомендуется для семьи ветерана после возвращения его с войны выделить для него отдельную комнату, убрать из нее все вещи, которые ему напоминали о негативе, не беспокоить его сколько-то времени, не кричать, не повышать голос, только давать гулять с домашним животным, ездить на рыбалку и т.д. Про какие отдельные комнаты речь? Какое выделить отдельную комнату и не беспокоить некоторое время? Максимально ограничить негатив, чтобы ветеран избегал стресса это как? Переселить ветерана на три месяца в Новую Зеландию? Жить в Украине это априори стресс", - раскритиковал рекомендации Дьяченко, добавив, что большинство его сослуживцев выросли в небогатых семьях и некоторые ребята в свои двадцать с чем-то впервые в жизни увидели море, когда ехали на штурм Мариуполя.

По словам ветерана, такое действительно возможно, но в армии США, где по демобилизации платят ветерану подъемные, которые позволяют ему порасслабляться 2-3 месяца и ничего не делать, а потом без проблем вернуться в общество.

"Но в украинских реалиях если ветеран не стал по ДМБ бухать или титуханить он п**дует на заработки в Чехию, чтобы заработать себе на квартиру, - описывает ситуацию в Украине Дьяченко. - Единственное, что мне было интересно, понимала мисс Сьюзан (так звали психолога, - Авт.), куда она вообще приехала? Наверное, перед тем, как проводить тренинги ей следовало бы пожить недели две на микрорайоне Торгмаш в Броварах, чтобы немножко раздуплиться в реалиях".

По мнению военного, одно из главных условий эффективной реабилитации это, чтобы ветеран понимал, что он воевал не зря.

"Что борьба за страну стоила жизни его погибших собратьев. Что она меняется, утверждается, пусть со скрипом, но реформируется. В ней будет лучше жить его детям. В ней в принципе будет хотеться жить, а не использовать как трамплин для эмиграции", - резюмировал офицер.

В сети тут же стали комментировать пост Дьяченко.

"Огромное количество капельниц и психиатрических стационаров можно было бы перечеркнуть этими, такими простыми, впрочем, такими, как оказывается, сложными, мерами: помощь с жильем, трудоустройство, обучение. И я не знаю фронтовиков, которые не согласились бы с этим расширенным постулатом", - написала в Facebook волонтер Диана Макарова.

"Все по полочкам расписал", "Сильный текст", "Я в море первый раз в Ширике купался", - поддержали автора в комментариях под постом.

Как сообщал "Телеграф", ранее 50 украинских военных отправили на реабилитацию в Литву.