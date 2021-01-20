Главные пропагандисты Путина показали компромат на оккупантов Донбасса (видео)

Известный блогер, журналист и политический эксперт Денис Казанский проанализировал выпуск программы известной российской журналистки Ольги Скабеевой. Где в сюжете рассказывается о мошенниках МММ с первыми лицами ДНР.

"В программе Скабеевой на канале "Россия 1" показали сюжет про финансовые пирамиды, в котором фигурировал один из ближайших соратников Пушилина - глава организации "Донецкая республика" Алексей Муратов. До войны Муратов вместе с Пушилиным занимались МММ", - написал Казанский в своем Твиттере.

"То есть, когда МММщики разводят граждан РФ - они мошенники и мерзавцы. А на Донбассе россияне назначают их "элитой республик" и внушают людям, что это патриоты, антифашисты и защитники", - добавил журналист.

То есть, когда МММщики разводят граждан РФ - они мошенники и мерзавцы. А на Донбассе россияне назначают их "элитой республик" и внушают людям, что это патриоты, антифашисты и защитники — Денис Казанський (@den_kazansky) January 20, 2021

Пользователи предположили, что это такая это такая "многоходовочка" властей:

Как сообщалось, главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин в эфире пропагандистского телеканал заявил, что граждан России и сторонников "ДНР" в Украине якобы будут сажать в концлагеря