Главарь "ДНР" Пушилин забредил про "концлагеря СБУ для русских" (видео)

Граждан России и сторонников "ДНР" в Украине якобы будут сажать в концлагеря.

Об этом заявил главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин в эфире пропагандистского телеканала.

"Русских будут отлавливать и без права апелляции поселять в концлагеря под надзор СБУ", - говорит он.

Кроме того, во время своей "прямой линии" "главарь республики" заявил, что в тюрьмах в Украине находится "сотни единомышленников ДНР". По его словам, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о "об интернировании, согласно которому русских будут отлавливать и без права апелляции поселять в концлагеря под надзор СБУ".

Сеть подняла бурное обсуждение в связи с этим заявлением.

"А что, есть еще кто-то, кто ведется на такую х**ню?", - спросил один из комментаторов.

Некоторые стали шутить по этому поводу.

"Так давно уже. Мало того, еще кастрируют. Чтобы пушилины на свет не появились", "Какой хороший мальчик все знает наперед", "Боюсь говорящему уже ничто не поможет. Это клиника", "самое эпичное в этом спиче - отлавливать. Что же ,придется окапываться подальше, в глубь леса", - пишут в комментариях.