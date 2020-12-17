Боевики "ДНР" предъявили новые обвинения в адрес Киева

Боевики так называемой "ДНР" в очередной раз обвиняют во всех бедах Украину. Якобы официальный Киев не выполняет свои обязательства и власти демонстрируют "контрпродуктивную позицию" в ходе переговоров по обмену пленных.

Об этом пишет пропагандистский сайт оккупантов Донецка со ссылкой на "МИД".

При этом они отмечают, что "ДНР" соответствующие обязательства полностью выполнила. Никаких явных доказательств этих слов у боевиков нет.

Пропагандисты попытались переложить свою вину на украинские власти, утверждая, что они якобы предложили Киеву компромисс, но он проигнорировал его.

Напомним, что российские оккупанты отличились неделю назад. По версии ФСБ России, якобы украинские диверсанты пытались перейти границу на участке пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям. Спустя 3 дня было опубликовано фото убитого "диверсанта". Однако в одежде погибшего нашли важное несоответствие.