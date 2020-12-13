Боевик "ДНР" из базы "Миротворца" умер при странных обстоятельствах возле Петербурга (фото)

В городе Мурино Ленинградской области найдено тело боевика т.н. "ДНР" Андрея Чекина.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Mash на Мойке".

"Копов вызвали соседи — сообщили, кто-то буянит на балконе. На месте всё очень странно и непонятно. В квартире как будто что-то искали, вывернут даже холодильник. Дверь зверски искорёжена изнутри. Тело мужчины в неестественной позе, на босой ноге висит роутер. Есть военный билет — на имя 37-летнего Андрея", - говорится в сообщении.

Информацию о смерти мужчины подтверждает и российский канал РЕН ТВ, там сообщили о том, что убитого звали Андрей Чекин, а на его теле обнаружены множественные ножевые ранения.

У Чекина есть профиль на сайте Миротворца, в нем указано, что мужчина воевал в составе т.н. "первой разведроты армии ДНР".

"Принимал участие в боевых действиях на территории Донецкой области в 2014 и 2015 г., в частности им 16.11.2014 выложено фото с ПЗРК "Панцирь" с пометкой ДНР."

Как сообщалось ранее, в России мужчина убил свою сожительницу, а потом жестоко расправился с ее 9-летним братом.