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В России мужчина жестоко убил девушку и ее брата, а после - записал видео на фоне трупа

В России мужчина жестоко убил девушку и ее брата, а после - записал видео на фоне трупа
15:07 Сегодня Телеграф

32-летний россиянин жестоко убил свою сожительницу, после чего - отправился расправиться с ее малолетним братом. Ужасная трагедия произошла в Армавире вчера, 10 декабря.

Об этом информирует Телеграмм канал RT на русском.

По данным СК, подозреваемый на фоне ссоры, возникшей между ним и сожительницей, несколько раз ударил девушку по голове. От полученных травм она умерла на месте. После чего убийца перенес ее мертвую в ванну. Кроме того мужчина, который безжалостно убил свою возлюбленную, после совершенного записал на фоне ее трупа видео.

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Но на этом он не остановился, а поехал и убил ее девятилетнего брата.

Кадры из квартиры мужчина прислал в новостной Телеграмм канал. В обращении он сказал, что пошел на преступление из-за измены сожительницы.

 

Напомним, в воскресенье, 22 ноября, в Киеве, в общественном туалете Голосеевского парка обнаружили труп женщины.

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Все по теме:

Россия, Убийство, Армавир.

Автор:

Телеграф
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