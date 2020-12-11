В России мужчина жестоко убил девушку и ее брата, а после - записал видео на фоне трупа

32-летний россиянин жестоко убил свою сожительницу, после чего - отправился расправиться с ее малолетним братом. Ужасная трагедия произошла в Армавире вчера, 10 декабря.

Об этом информирует Телеграмм канал RT на русском.

По данным СК, подозреваемый на фоне ссоры, возникшей между ним и сожительницей, несколько раз ударил девушку по голове. От полученных травм она умерла на месте. После чего убийца перенес ее мертвую в ванну. Кроме того мужчина, который безжалостно убил свою возлюбленную, после совершенного записал на фоне ее трупа видео.

Но на этом он не остановился, а поехал и убил ее девятилетнего брата.

Кадры из квартиры мужчина прислал в новостной Телеграмм канал. В обращении он сказал, что пошел на преступление из-за измены сожительницы.

Напомним, в воскресенье, 22 ноября, в Киеве, в общественном туалете Голосеевского парка обнаружили труп женщины.