Путинские пропагандисты прокололись с «украинскими диверсантами» на границе

По версии ФСБ России 4 декабря, якобы украинские диверсанты пытались перейти границу на участке пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям. Спустя 3 дня было опубликовано фото убитого "диверсанта".

Об этом сообщает блогер Александр Коваленко ("Злой одессит").

""Диверсанта", одетого в "Горку" – российский комплект одежды, используемый военнослужащими, охотниками и рыболовами. "Диверсанта", одетого в "Горку" и кроссовки…", - говорится в сообщении.



По прогнозам синоптиков, 4 декабря в Воронежской области было 6 – 11 градусов мороза, а в Белгородской 3-5 градусов мороза.

"Морозным утром, 4 декабря, ДРГ ВСУ пыталась прорваться в РФ, одетые в российскую "Горку" и кроссовки. Ок!", - пишет Коваленко.



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