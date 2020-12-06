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Украина попала в список самых опасных стран для путешествий в 2021 году

Украина попала в список самых опасных стран для путешествий в 2021 году
Обновлено 10:07 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот карты рисков при поездках

Из-за войны на Донбассе Украине уготовано не самое оптимистичное будущее.

Международная организация International SOS составила Карту рисков при поездках, в которой продемонстрировала список "экстремальных" территорий для туризма.

Аналитики оценивали государства с точки зрения политической нестабильности, социальных волнений, а также количества серьезных преступлений и мелкого хулиганства. Также учитывались надежность транспортной инфраструктуры, эффективность служб безопасности и экстренных служб, и уязвимость территорий к стихийным бедствиям.

Украина на карте окрашена в оранжевый цвет, а охваченные войной Донецкая и Луганская области - бордовым оттенком, что говорит о их максимальной угрозе.

14 стран мира были определены как экстремально опасные (Афганистан, Йемен, Сирия, Ливия, Мали, Сомали, Южный Судан и ЦАР, а также части Нигерии, Демократическая Республика Конго, Пакистан, Ирак и Египет).

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Менее опасными оказались США, Канада и большая часть Европы, а вот самыми безопасными - скандинавские страны и Гренландия.

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Напомним, что в Украине продолжают фиксировать новые случаи заболеваемости коронавирусом, а смертность от COVID-19 уже составляет более 13 тысяч человек.

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Все по теме:

Украина, Туризм, Путешествие, Рейтинги, Донбасс.

Автор:

Телеграф
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