Перемирие на грани срыва? Россия и боевики подозрительно активизировались на Донбассе

Боевики так называемой ДНР заявили якобы о подготовке срыва Украиной перемирия на Донбассе, в то время как Россия объявила о стрельбе на границе с оккупированными территориями.

Оба заявления были сделаны 4 декабря и не имеют доказательств.

В группировке ДНР заявили об обстреле своих позиций с 120-мм минометов, вследствие чего погибло два человека, и заговорили о срыве перемирия.

В свою очередь, боевики т.н. "ЛНР" громких заявлений не делали, однако несколько раз за день сообщали о "провокациях" после затишья.

По данным Штаба ООС, 4 декабря противник дважды нарушил режим прекращения огня, вследствие чего пострадал один боец ВСУ.

Также в РосСМИ появились сообщения о том, что перестрелка произошла на российско-украинской границе в ночь с 3 на 4 декабря.

В ФСБ заявили, что якобы с украинской стороны на территорию РФ в районе Воронежской и Белгородской областей (граничат с Харьковской и Луганской областями) пытались проникнуть трое человек. Один из них, по их сообщению, погиб после вооруженного столкновения.

В МВД Украины попытались разузнать детали у российских пограничников, однако те не смогли предоставить веских доказательств.

"Во время погранично-представительской встречи на линии границы российские пограничники настаивали на ранее предоставленной информации, однако не смогли предоставить никаких подтверждений факта нарушения границы группой лиц из Украины, в т.ч. следов пересечения границы на местности. Российская сторона также не предоставила какой-либо информации о человеке, который, по их сообщению, погиб, и оружии, которое нарушитель мог использовать", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, после победы в Карабахе в азербайджанских медиа появились сообщения об успешном наступлении ВСУ на Донбассе.