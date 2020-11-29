Россия использует Карабах в информвойне против Украины - блогер

В азербайджанских СМИ на фоне успешного освобождения части территорий Нагорного Карабаха, начали появляться сообщения об успешном освобождении ряда населенных пунктов на территории оккупированного Донбасса.

Об этом пишет блогер Александр Коваленко, также известный, как "Злой одессит".

По его словам, в СМИ даже публиковались карты освобожденных сел. Однако он отмечает, что эти населенные пункты были освобождены намного ранее.

Блогер также указывает на то, что в информации, распространенной в азербайджанском сегменте, говорится об освобождении населенных пунктов, возле которых накануне были совершены провокации со стороны оккупационных войск.

Коваленко отмечает, что данные "вбросы" проводились по стандартному для России сценарию. Вероятно, их целью была оценка настроя среди азербайджанцев, которые, воодушевившись победой в Карабахе, были бы наиболее солидарными с украинцами в случае начала реальных боевых действий на Донбассе.

"Но вопрос в другом. С какой целью эта проба пера была осуществлена? Ведь даже такой тестовый вброс не может быть просто "вбросом ради вброса" и скорее всего после него может последовать более серьёзная манипуляция. Видимо информационная поддержка украинского сегмента азербайджанской операции в Нагорном Карабахе встала у кого-то костью в горле и, сделав соответствующие выводы этот "кто-то" развивает новый плацдарм информационного вмешательства и дезинформированния, или проще говоря – новый плацдарм информационной войны", - считает Коваленко.

Напомним, ранее премьер Армении Никол Пашинян рассказал, как будет выглядеть обновленная карта границ между Арменией и Азербайджаном.