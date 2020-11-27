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Назад в СССР? Пашинян рассказал, какими будут границы в Карабахе (карта)

Назад в СССР? Пашинян рассказал, какими будут границы в Карабахе (карта)
Обновлено 15:16 Сегодня Телеграф

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что граница между Арменией и Азербайджаном в контексте недавнего мирного трехстороннего соглашения, пройдет по линии, существовавшей во время того периода, когда обе страны входили в состав СССР.

Об этом он сказал во время очередного обращения к армянам.

В ситуации, когда было подписано трехстороннее заявление, другого пути просто не было, - уточнил он.

По словам топ-чиновника, сами границы будут определяться не на глаз, а соответствующими GPS-координатами. В частности, например, рудник Сотк находится и на территории, принадлежащей Армении во времена СССР и на территории советского Азербайджана.

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Он также уточнил, что учитывая всю сложность процесса демилитаризации в контексте недавнего военного конфликта, он не может происходить без участия Азербайджана.

 Границы Армении и Азербайджана

Напомним, как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что неподалеку от Нагорного Карабаха нашли тело российскго военного.

 

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Автор:

Телеграф
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