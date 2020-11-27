Неподалеку от границ Карабаха загадочно умер российский военный

Недалеко от границ Нагорного Карабаха в квартире одного из жилых домов российский военный обнаружил тело своего сослуживца-контрактника.

Об этом сообщило российское агентство ТАСС в четверг, 26 ноября.

Тело военнослужащего без признаков жизни было обнаружено сослуживцем по месту проживания вне территории воинской части. Следов насильственной смерти на теле военнослужащего не выявлено", - цитирует издание сообщение пресс-службы Южного военного округа.

В ведомстве уточнили, что следов насильственной смерти на теле военнослужащего прибывшие на место ЧП правоохранители, не выявили. На данный момент соответствующая комиссия выясняет все обстоятельства смерти солдата.

Как пишут местные СМИ, тело российского военного нашли в квартире в среду, 25 ноября. О смерти 36-летнего Антона П., армянские полицейские узнали от работников скорой помощи. Те, приехав на вызов, бездыханное тело контрактника обнаружили прямо в холле.

Напомним, что в Армении дислоцируется 102-я российская военная база, представленная двумя гарнизонами - в Ереване и в Гюмри, откуда до Карабаха всего-навсего пару сотен километров.