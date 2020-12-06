В Украине 11,5 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине продолжают фиксировать тысячи новых случаев COVID-19 ежедневно. Всего в стране уже 813 306 случаев коронавируса. В стране обнаружили свыше 11 тысяч новых случаев.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.

"11 590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 6 декабря 2020. В частности, заболели 627 детей и 493 медработника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки:

госпитализированы - 1 127 человек;

летальных случаев - 167;

выздоровели - 6 048 человек;

сделано тестов за сутки - 42 096 (методом ПЦР - 33 308, методом ИФА - 8 788).

В Минздраве поведали, что общее число жертв COVID-19 в Украине составило 13 588. Смогли преодолеть заболевание 418 581 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1518), Одесской (1002), Запорожской (817), Киевской (809) и Днепропетровской (798) областях.