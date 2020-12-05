Скачать
Суббота, 05.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Миротворцы Путина несут смерть, хаос и разруху, - генерал рассказал об угрозе для Украины
Миротворцы Путина несут смерть, хаос и разруху, - генерал рассказал об угрозе для Украины
Введение локдауна могут отложить до нового года: в Кабмине назвали новую дату
Введение локдауна могут отложить до нового года: в Кабмине назвали новую дату
Красивые поздравления с Днем волонтера 2020
Красивые поздравления с Днем волонтера 2020
УПЛ: где и когда смотреть матчи 12-го тура чемпионата Украины по футболу
УПЛ: где и когда смотреть матчи 12-го тура чемпионата Украины по футболу

Украине стоит ввести быстрый локдаун: что гласит статистика COVID-19

Украине стоит ввести быстрый локдаун: что гласит статистика COVID-19
Обновлено 12:39 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Украина прошла еще один пик заболеваемости коронавирус. Это случилось в субботу, 28 ноября. Это третий "пик" - предыдущие были 9 мая и 29 июня.

Об этом заявил украинский социолог Илья Дробчак в комментарии Телеграфу.

Отметим, что Дробчак прогнозировал очередной пик коронавируса в Украине в период с с 26 ноября по 5 декабря.

Он предположил, что ситуация с COVID-19 снова может ухудшиться. "Вполне возможно, что через неделю, в связи с отменой карантина выходного дня, заболеваемость снова пойдет вверх", - заявил эксперт. 

Дробчак считает, что скорее всего, больше людей заразятся и умрут после прохождения пика, а не до. При этом, "единственный вариант это изменить - быстрый локдаун, но его, как минимум, в декабре, не будет".

Введение локдауна могут отложить до нового года: в Кабмине назвали новую дату

Он отмечает, обострения заболеваемости в разных регионах отличаются по времени.

"Из того что я нашел - понятно, что пик уже точно прошел в Закарпатье, Черновицкой области, Харькове и других областях, которые были эпицентром в сентябре-октябре (преимущественно западная Украина). В Киеве непонятно, а вот в Запорожской-Днепропетровской и других южных областях - как раз жесть", - пишет социолог.

Также он отметил большой процент смертности от коронавируса.

"Сейчас, в связи с коронавирусом, ежедневно умирает более 700 человек (информация о всех летальных случаев еще не внесена в реестры, поэтому реальная цифра - как минимум 1000", - рассказал он.

Эксперт сравнил эти цифры с потерями на Донбассе: "За каждые 5 дней мы теряем столько людей, чем за 6 лет войны".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Илья Дробчак.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Деньги не пахнут? На фабрике под Киевом делают новогодние украшения для российских военных (видео)
02 "Не было нужного поклонения": генерал объяснил, за что Путин невзлюбил Пашиняна
03 Предлагали миллионы за голос: в Одессе после стычек депутатов все же прошла сессия облсовета
04 ГБР по заявлению Медведчука и Кузьмина начало уголовное расследование относительно разворовывания властью средств антикоронавирусного фонда
05 Украинский футболист оскандалился с высказываниями про Крым, Россию и русский язык (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Неожиданный финал: стало известно, кто покинул шоу &quot;Холостячка&quot; в седьмом эфире
Неожиданный финал: стало известно, кто покинул шоу "Холостячка" в седьмом эфире
&quot;Это тупо жесть!&quot; Наглое ограбление старушки в Киеве возмутило сеть (видео)
"Это тупо жесть!" Наглое ограбление старушки в Киеве возмутило сеть (видео)
Сын Кернеса назвал точную дату возвращения мэра в Харьков
Сын Кернеса назвал точную дату возвращения мэра в Харьков
&quot;Разочарование века&quot;: поклонники &quot;Холостячки&quot; в недоумении от поступка одного из участников
"Разочарование века": поклонники "Холостячки" в недоумении от поступка одного из участников
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь