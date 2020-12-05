Украине стоит ввести быстрый локдаун: что гласит статистика COVID-19

Украина прошла еще один пик заболеваемости коронавирус. Это случилось в субботу, 28 ноября. Это третий "пик" - предыдущие были 9 мая и 29 июня.

Об этом заявил украинский социолог Илья Дробчак в комментарии Телеграфу.

Отметим, что Дробчак прогнозировал очередной пик коронавируса в Украине в период с с 26 ноября по 5 декабря.

Он предположил, что ситуация с COVID-19 снова может ухудшиться. "Вполне возможно, что через неделю, в связи с отменой карантина выходного дня, заболеваемость снова пойдет вверх", - заявил эксперт.

Дробчак считает, что скорее всего, больше людей заразятся и умрут после прохождения пика, а не до. При этом, "единственный вариант это изменить - быстрый локдаун, но его, как минимум, в декабре, не будет".

Он отмечает, обострения заболеваемости в разных регионах отличаются по времени.

"Из того что я нашел - понятно, что пик уже точно прошел в Закарпатье, Черновицкой области, Харькове и других областях, которые были эпицентром в сентябре-октябре (преимущественно западная Украина). В Киеве непонятно, а вот в Запорожской-Днепропетровской и других южных областях - как раз жесть", - пишет социолог.

Также он отметил большой процент смертности от коронавируса.

"Сейчас, в связи с коронавирусом, ежедневно умирает более 700 человек (информация о всех летальных случаев еще не внесена в реестры, поэтому реальная цифра - как минимум 1000", - рассказал он.

Эксперт сравнил эти цифры с потерями на Донбассе: "За каждые 5 дней мы теряем столько людей, чем за 6 лет войны".