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Введение локдауна могут отложить до нового года: в Кабмине назвали новую дату

Введение локдауна могут отложить до нового года: в Кабмине назвали новую дату
Обновлено 10:03 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Вопрос внедрения полного локдауна в связи с пандемией COVID-19 в Украине интересует всех жителей страны. Спустя неделю обсуждений в правительстве остановились на дате 2 января 2021 года, однако она не является окончательной.

Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала "Украина 24".

"Из того, что мы обсуждали на этой неделе, по итогам трех недель карантина выходного дня, скорее всего, это (локдаун - ред.) будет после новогодних праздников, возможно, с другой числа", - рассказал Немчинов.

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Также министр подчеркнул, что в условиях локдауна транспорт не будет закрыт.

"Эти меры, с одной стороны, повлияют на экономику, с другой - позволят сделать передышку медицинской системе", - отметил он.

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Все по теме:

Кабмин, Карантин, Коронавирус, Денис Шмыгаль, Covid-19, Олег Немчинов.

Автор:

Телеграф
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