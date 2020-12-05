Введение локдауна могут отложить до нового года: в Кабмине назвали новую дату

Вопрос внедрения полного локдауна в связи с пандемией COVID-19 в Украине интересует всех жителей страны. Спустя неделю обсуждений в правительстве остановились на дате 2 января 2021 года, однако она не является окончательной.

Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала "Украина 24".

"Из того, что мы обсуждали на этой неделе, по итогам трех недель карантина выходного дня, скорее всего, это (локдаун - ред.) будет после новогодних праздников, возможно, с другой числа", - рассказал Немчинов.

Также министр подчеркнул, что в условиях локдауна транспорт не будет закрыт.

"Эти меры, с одной стороны, повлияют на экономику, с другой - позволят сделать передышку медицинской системе", - отметил он.