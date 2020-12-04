Введение локдауна в Украине пока не предвидится: что пообещал Зеленский в новом обращении (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, будет ли локдаун в январе 2021 года.

Об этом говорится в его видеообращении, размещенном в соцсети Facebook.

"Давайте честно, избежать локдауна будет очень сложно, его вероятность в январе существует и она не маленькая. Но я поручил правительству на следующей неделе сообщить вам преждевременно, детально и четко когда будет локдаун, какой его четкий формат, исчерпывающий перечень всех карантинных мероприятий. Так что ни для кого это не будет сюрпризом", - сказал Зеленский.

Также он сообщил, что о датах введения локдауна будет сообщено не за неделю, как установлено законодательством, а намного раньше.

Зеленский также подчеркнул, что ужесточение карантинных мер не приведет к закрытию государственных границ на въезд и выезд.

Как сообщалось ранее, все больше украинцев поддерживают ужесточение карантинных мер в Украине.