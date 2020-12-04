Когда в Украине введут локдаун: последние заявления властей

По состоянию на 4 декабря в Министерстве здравоохранения Украины будут предлагать правительству ввести жесткий локдаун с начала января, сроком на три недели.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, усилять меры до конца года нет необходимости, поскольку медсистема страны пока выдерживает нагрузки, и ей нужно дать время подготовиться.

В то же время, к концу января ожидают рост нагрузки на медсистему, из-за того, что к заболевшим коронавирусом прибавятся заболевшие гриппом.

"Согласно медицинским и эпидемическим показаниям, введенные в стране противоэпидемические мероприятия дают свои результаты, в частности карантин выходного дня. Так как ограничения придерживались не полностью, достичь максимального эффекта не удалось. Однако на этой неделе почти ежедневно фиксируется меньше новых случаев инфицирования, по сравнению с предыдущим", - отметил Степанов.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допускает, что до конца 2020 года не будет необходимости вводить локдаун.

В ответ на заявление Максима Степанова, в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде он отметил, что "на протяжении декабря месяца усиление карантинных мероприятий необходимости осуществлять не будет". И подчеркнул, что далее вопрос будет о введении локдауна в январе.

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