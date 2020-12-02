Украинцы ждут от власти ужесточения борьбы с коронавирусом - опрос

Социологическая группы "Рейтинг" провела опрос "Украина на карантине", чтобы узнать настрой украинцев в преддверии введения жесткого локдауна. Были опрошены 2500 респондентов из всех категорий населения Украины 28-30 ноября.

По результатам опроса:

45% опрошенных считают оптимальными меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом;

30% считают их слишком мягкими;

11% - наоборот слишком жесткими.

За последние две недели немного выросло количество тех, кто считает действия власти слишком мягкими.

В тоже время, уровень поддержки "карантина выходного дня" уменьшился с 49 до 44%. Количество противников выросло с 49 до 54%.

Отмечается, что количество людей поддерживающих внедрение локдауна выросло с 36 до 42%.

Численность противников внедрения уменьшилась с 61 до 55%.

Количество респондентов, которые считают, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится, увеличилось с 55 до 58%.

58% опрошенных поддерживают введение локдауна на новогодние праздники и 40% - против этого.

Напомним, ранее НБУ озвучил сумму убытков, которые стали результатом введения "карантина выходного дня" в Украине.