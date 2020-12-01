В НБУ рассказали о последствиях карантина выходного дня

Результатом введения "карантина выходного дня" в Украине стали убытки в размере $300 млн. грн.

Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб.

"Третий квартал превзошел наши ожидания. В частности, в третьем квартале темп роста розничного товарооборота в Украине был самым высоким по сравнению с несколькими десятками стран – как развитых, так и emerging markets. По промпроизводству и ВВП мы где-то в середине: лучше, чем практически вся Западная Европа, но хуже, чем Азия", – отметил Сологуб.

Эксперт считает, что введения повторного жесткого локдауна в Украине усилит падение ВВП до 5-6%. Ранее в НБУ ожидали сокращения на 4-5%.

Отмечается, что в третьем квартале было заметно серьезное улучшение потребительских настроений в туризме, покупках новых авто, на рынке недвижимости и в ритейле.

Дальше все будет зависит от эпидемиологических показателей.

Ожидается, что 2021 год и в Украине, и в мире пройдет под знаком восстановления экономики.

"Наш прогноз роста ВВП на 2021 – 4,2%".

Напомним, ранее Минфин сообщил, что ожидает рост ВВП в 2021 до 4,6% .