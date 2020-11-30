Локдаун в Украине продлится с 24 декабря до 15 января: раскрыты детали

В Кабмине согласовали сроки локдауна. Он продлится с 24 декабря по 15 января.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на свои источники в "Слуге народа". Ту же информацию подтверждают источники "Сегодня" в правительстве.

"Вариант на две недели отклонили. Остановились на датах с 24 декабря по 15 января. Подробности будут уже в эту среду", - сказано в сообщении.

Ранее информацию об этих датах локдауна сообщил нардеп "СН" Александр Дубинский в своем Фейсбук.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал о том, что новый карантин будет не похожим на тот, который украинцы пережили весной 2020 года. По его словам, речь идет о неком "интеллектуальном локдауне".

Отметим, что об окончательном решении по введению локдауна сообщат не позднее пятницы, 4 декабря.